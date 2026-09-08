升級數位金融資安防線 四業者籌組「穩定幣暨虛擬資產安全聯盟」

隨著全球穩定幣及現實世界資產代幣化（RWA）市場規模快速成長、台灣虛擬資產業監理向前邁進一大步，台灣資訊安全協會於8日舉辦「穩定幣暨虛擬資產安全聯盟」成立記者會，集結中華資安（7765）國際、普鴻資訊（6590）、凱特納科技與博士旺（3555）等創新四家指標性企業，整合金融系統、金鑰管理、區塊鏈應用與資安監控等技術，建立虛擬資產安全防護架構。

台灣資訊安全協會理事長洪光鈞表示，推動穩定幣與虛擬資產相關應用成功，最主要的關鍵因素就是能否保障安全性，這也是聯盟成立的主因，若能共同合作，就能完成一些單一業者難以做到的事情，從單一技術轉向整體基礎建設能力的競爭，讓台灣打進國際盃，擁有自主的數位金融能力。

博士旺總經理黃啟誠表示，隨著代幣化及Token相關應用逐步進入銀行環境，銀行最在意的是如何將相關服務整合到既有的系統與服務入口，讓企業端或網路平台能夠透過同一個服務入口完成操作。不過，要完成相關服務，需要投入相當多資源，也需要許多合作夥伴共同參與，博士旺主要深耕區塊鏈技術與應用，具備虛擬資產保管、穩定幣與RWA的發行、交換、移轉、流通與清算實務等核心技術。

雖然目前台灣的虛擬資產已迎來重大轉折，但金融機構在對接相關業務時，仍可能面臨嚴峻的資安與主權挑戰。凱特納科技CEO暨創辦人曾信田指出，過去國際上頻傳重大資安事件，如2025年2月Bybit交易所遭駭14.6億美元、2026年4月Kelp DAO與Aave跨鏈橋驗證遭偽造，Aave受波及，損失2.92億美元等，凸顯出金鑰保管、簽核流程與驗證機制的重要性。

曾信田說，若過度依賴境外雲端服務與代管模式，一旦發生如AWS大規模當機等突發狀況，或私鑰掌握在境外服務商手中，將使金融機構面臨雲端停擺、資料出境且監理無法就地檢視的風險。凱特納科技主打機構級的數位資產金庫，協助金融機構建立安全、合規且自主可控的數位資產保管能力。

為協助台灣金融業突破瓶頸，該聯盟打造出「主權與資安都留在台灣」的在地化防護解方。在合作架構中，中華資安國際總經理洪進福表示，中華資安主要提供安全監控、威脅偵測與事件應變服務，強化數位金融持續營運的安全與韌性。

普鴻資訊董事長林群國則指出，普鴻作為HSM與金融系統整合廠商，近年轉型投入AI驅動的PQC HSM（後量子密碼硬體安全模組），無縫介接銀行後端的AML、JCIC、SWIFT、風控系統、帳務及外匯主機，大幅縮短銀行導入系統長達一年半以上的建置時程。

洪光鈞指出，藉由四方聯手，讓金鑰、資料、規則、監控與團隊皆根植台灣，落實風控自主與合規稽核。