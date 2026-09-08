蔚華先進封裝論壇邀康寧、DNP站台 聚焦TGV先進封裝關鍵技術

半導體設備專業品牌蔚華科技（3055）今日舉辦「先進封裝關鍵技術論壇－Glass Core（玻璃核心基板）與 TGV（玻璃鑽孔）於次世代AI/HPC的發展與挑戰」，邀請康寧（Corning）與大日本印刷（DNP）國際專家，分享Glass Core材料、TGV製程、封裝可靠度及檢測等最新發展，並於活動中發表全新SP7000G TGV微裂紋快速掃描系統，展現蔚華布局Glass Core與TGV量產檢測的技術實力。

隨著AI、高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）持續推動先進封裝技術快速發展，Glass Core與TGV逐漸成為次世代封裝的重要技術。論壇聚焦從材料、製程、可靠度到檢測的完整技術鏈，吸引半導體、封裝及相關產業人士參與交流。康寧研發總部玻璃核心專案總監Odessa Petzold表示：「很高興參與蔚華科技舉辦的論壇，與產業夥伴交流Glass Core 的最新發展與挑戰。蔚華雷射斷層掃描技術是我們近年來所見最具創新性的技術之一，其獨特的光學檢測能力，能以非破壞性方式清楚檢測玻璃內部的缺陷與異常，為TGV等先進封裝製程提供重要技術支援，協助改善製程並加速量產。」

DNP Research Fellow倉持悟表示：「隨著AI伺服器持續推動高效能、高密度封裝需求，Glass Core技術也逐步邁向量產，可靠度與失效分析的重要性將日益提升。我們很高興參與此次論壇，與業界分享提升大型AI資料伺服器封裝Glass Core基板可靠度的相關研究成果。TGV與玻璃基板的非破壞性檢測技術，預期將在辨識缺陷，以及掌握製程不同階段可能發生的問題方面發揮重要作用。我們相信，持續推進檢測與分析技術，將有助於提升Glass Core基板的可靠度，並促進更完整Glass Core技術生態系的發展。」

蔚華科技同步宣布推出SP7000G TGV微裂紋快速掃描系統，具備高速掃描能力，針對510 mm × 515 mm玻璃基板，可在20分鐘內完成全片掃描，適合應用於金屬化後與ABF增層後的玻璃基板內部微裂紋檢測，協助客戶提升檢測效率、掌握製程品質與異常分布，進一步支援製程優化及良率提升。

蔚華科技執行長楊燿州表示：「TGV正逐步由技術開發及試產走向量產，檢測效率與品質控制將是量產的重要關鍵。SP7000G以量產需求為核心，結合蔚華適用於研發與品管分析的SP8000G，可以提供客戶更高速、更精準、非破壞性的全片檢測與分析能力。未來蔚華將持續聚焦Glass Core、TGV及先進封裝市場，深化自主檢測技術，協助客戶加速新世代封裝技術量產。」