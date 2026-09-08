快訊

女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願

再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷1人遭性侵

不到5分鐘被逮！林口長庚名醫被通知急返院 酒駕遭判3月緩刑2年

蔚華先進封裝論壇邀康寧、DNP站台 聚焦TGV先進封裝關鍵技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
蔚華先進封裝論壇邀康寧、DNP站台　聚焦TGV先進封裝關鍵技術。左起為蔚華科執行長楊耀州、董事長秦家騏、DNP代表倉持悟及蔚華科執行董事陳有諒一起出席論壇並合影。記者簡永祥／攝影
蔚華先進封裝論壇邀康寧、DNP站台　聚焦TGV先進封裝關鍵技術。左起為蔚華科執行長楊耀州、董事長秦家騏、DNP代表倉持悟及蔚華科執行董事陳有諒一起出席論壇並合影。記者簡永祥／攝影

半導體設備專業品牌蔚華科技（3055）今日舉辦「先進封裝關鍵技術論壇－Glass Core（玻璃核心基板）與 TGV（玻璃鑽孔）於次世代AI/HPC的發展與挑戰」，邀請康寧（Corning）與大日本印刷（DNP）國際專家，分享Glass Core材料、TGV製程、封裝可靠度及檢測等最新發展，並於活動中發表全新SP7000G TGV微裂紋快速掃描系統，展現蔚華布局Glass Core與TGV量產檢測的技術實力。

隨著AI、高效能運算（HPC）及高頻寬記憶體（HBM）持續推動先進封裝技術快速發展，Glass Core與TGV逐漸成為次世代封裝的重要技術。論壇聚焦從材料、製程、可靠度到檢測的完整技術鏈，吸引半導體、封裝及相關產業人士參與交流。康寧研發總部玻璃核心專案總監Odessa Petzold表示：「很高興參與蔚華科技舉辦的論壇，與產業夥伴交流Glass Core 的最新發展與挑戰。蔚華雷射斷層掃描技術是我們近年來所見最具創新性的技術之一，其獨特的光學檢測能力，能以非破壞性方式清楚檢測玻璃內部的缺陷與異常，為TGV等先進封裝製程提供重要技術支援，協助改善製程並加速量產。」

DNP Research Fellow倉持悟表示：「隨著AI伺服器持續推動高效能、高密度封裝需求，Glass Core技術也逐步邁向量產，可靠度與失效分析的重要性將日益提升。我們很高興參與此次論壇，與業界分享提升大型AI資料伺服器封裝Glass Core基板可靠度的相關研究成果。TGV與玻璃基板的非破壞性檢測技術，預期將在辨識缺陷，以及掌握製程不同階段可能發生的問題方面發揮重要作用。我們相信，持續推進檢測與分析技術，將有助於提升Glass Core基板的可靠度，並促進更完整Glass Core技術生態系的發展。」

蔚華科技同步宣布推出SP7000G TGV微裂紋快速掃描系統，具備高速掃描能力，針對510 mm × 515 mm玻璃基板，可在20分鐘內完成全片掃描，適合應用於金屬化後與ABF增層後的玻璃基板內部微裂紋檢測，協助客戶提升檢測效率、掌握製程品質與異常分布，進一步支援製程優化及良率提升。

蔚華科技執行長楊燿州表示：「TGV正逐步由技術開發及試產走向量產，檢測效率與品質控制將是量產的重要關鍵。SP7000G以量產需求為核心，結合蔚華適用於研發與品管分析的SP8000G，可以提供客戶更高速、更精準、非破壞性的全片檢測與分析能力。未來蔚華將持續聚焦Glass Core、TGV及先進封裝市場，深化自主檢測技術，協助客戶加速新世代封裝技術量產。」

半導體

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

閎康營收／8月5.65億元、年增17.78%連六月創高 2027赴美服務

SEMICON Taiwan 聚焦半導體供應鏈 7家關鍵創新板企業展現多元實力

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

蔡司展示半導體前瞻量測佈局 以「Taiwan to Global」加速先進封裝與光子整合落地

相關新聞

台積電和三星轉向擁抱最先進High NA機台 並攜ASML押注12吋光罩

艾司摩爾（ASML）已獲全球主要晶片製造商承諾採用最新半導體製造設備，同時和客戶展開更廣泛合作，以因應人工智慧（AI）技術快速發展帶來的龐大需求。

跟進台積電 英特爾、三星宣布攜手ASML推動下世代12吋光罩技術

台積電（2330）8日和艾司摩爾於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。英特爾（Intel）與三星（Samsung）也隨後分別宣布參與推動下一代12吋光罩技術的產業倡議，並擴大與 ASML 在 High NA EUV 技術上的合作。

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

慧友宣布加入「Arm 實體 AI 全面設計」生態系 成為首批合作夥伴

慧友（5484）8日宣布加入「Arm實體AI全面設計（Arm Total Design for Physical AI）」生態系，成為全球首批合作夥伴之一。

104解密半導體人才薪資！類比 IC 設計工程師年薪中位數172萬奪冠

AI浪潮持續推升半導體人才需求，104人力銀行8日發布《2026半導體業人才報告書》，整理薪資五大榜單。高薪職務「非主管職」類比IC設計工程師年薪中位數172萬元居冠，「主管職」硬體工程研發主管183萬元最高。

橘子強攻 AIDC 商機 第3季有望單季轉虧為盈

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園8日指出，公司目前正積極拓展AI與遊戲業務，前者預計明年起顯著貢獻，而後者因近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷挹注，有望帶動第3季單季轉盈，並且下半年將賺贏上半年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。