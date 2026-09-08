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石油養大資本押注AI 一優勢讓台灣可成中東關鍵夥伴

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
貿協董事長黃志芳9月拜會中東當地主權基金、國家級人工智慧公司及大型電信業者，交流主權 AI及AI基礎建設相關合作等議題。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳9月拜會中東當地主權基金、國家級人工智慧公司及大型電信業者，交流主權 AI及AI基礎建設相關合作等議題。圖／貿協提供

波灣國家正加速布局主權AI與AI基礎建設，從過去以石油、天然氣為核心的能源經濟，逐步尋求轉向以AI算力為新成長動能。沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國近期積極推動AI國家策略，也同步尋找全球AI供應鏈合作夥伴，台灣則因在半導體、AI伺服器及整體工程能力上的優勢，成為海灣國家關注的合作對象。

外貿協會董事長黃志芳近期走訪卡達及阿拉伯聯合大公國杜拜、阿布達比，拜會當地主權基金、國家級人工智慧公司及大型電信業者。他表示，海灣國家目前的AI布局已不只是導入應用，而是進一步建立國家級AI算力與基礎建設，並試圖把既有的能源、資本及土地優勢轉化為AI發展優勢。

黃志芳說，當地正全力衝刺主權AI與AI基礎建設，希望從能源經濟體快速轉型為AI算力經濟，「過去輸出石油、天然氣，未來要向全世界輸出AI算力。」

包括充足且相對低成本的能源與電力、雄厚的國家資本、大面積土地，以及穩定的政府政策等，是海灣地區發展AI的條件。黃志芳說，當全球AI發展愈來愈受到電力、土地、資本與算力限制，這些條件也讓海灣國家具備進一步擴大AI基礎建設的優勢；其中，沙烏地阿拉伯的AI建置目標不僅是滿足本國需求，更希望成為服務歐洲、中東、非洲及南亞市場的全球算力樞紐。

相較於外界經常聚焦的半導體與AI伺服器，黃志芳表示，台灣另一項重要優勢是將AI技術轉化為可實際部署系統的工程能力。從晶片、伺服器到整體AI基礎建設，如何把不同技術整合起來、快速完成部署並進一步擴大規模，將成為海灣國家發展主權AI過程中的重要課題。

黃志芳指出，台灣賣的不只是一台AI伺服器，而是一整套「把AI算力真正蓋起來、跑起來的工程能力」，尤其AI技術快速迭代，最大的挑戰之一就是不確定性，而台灣的優勢在於能以較短時間將技術轉化為可大規模部署的解決方案。

這使得台灣與海灣國家雙方合作有機會從供應鏈關係進一步深化，黃志芳認為，中東國家與台灣未來的合作不應只停留在設備供應，而可以逐步走向共同設計、開發與驗證，合作解決下一代AI工程問題。

中東 石油

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