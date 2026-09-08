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提前購機帶動 集邦：上修今年智慧手機生產總數至10.7億支

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新手機產業調查，2026年第2季全球智慧手機生產總數達2.75億支，較去年同期衰退8%，衰減幅度較原先預測收斂，整體表現優於市場預期；TrendForce將2026年全年智慧手機生產總數預測由原先的10.5億支上修至10.7億支，年減幅度也由16%收斂至14%。

TrendForce分析，第2季表現優於預期主要受兩項因素帶動：其一，部分消費者擔憂記憶體漲價持續推升整機成本，導致2027年新機售價再一波調升，因而選擇提前購機；其二，部分品牌先前因記憶體成本飆漲而過度下調生產計畫，如今隨市況回穩而調整回補。

在上述效應帶動下，TrendForce將2026年全年智慧手機生產總數預測由原先的10.5億支上修至10.7億支，年減幅度也由16%收斂至14%。

TrendForce強調，市況的短期回溫並不代表市場進入實質復甦，而是提前消費效應下的短期現象。隨著這股買氣消退，加上記憶體合約價格預期於2027年持續走高，明年智慧手機生產表現恐面臨更大下行壓力。

觀察2026年第2季主要品牌生產表現，Samsung受惠旗艦新機較晚發布的效應，單季生產總數為6,200萬支，年增約7%，市占排名第一。為對沖高昂的記憶體成本，Samsung在中低階產品線顯著提高ODM生產比重，透過ODM廠的彈性設計及製造成本優勢維持價格競爭力。

第二名Apple產量約為5,200萬支，年增約14%，主要歸功iPhone 17系列定價策略得宜，帶動前三季銷售表現亮眼。然而，即將發表的iPhone 18系列售價勢必調漲，後續是否影響銷售動能，將是市場觀察重點。

OPPO、Xiaomi、vivo分居第2季產量第三至五名，分別約為3,000萬支、2,900萬支和2,100萬支。三大品牌捨棄過去積極搶市的行銷策略，改以維持基本市占為主軸，優先確保獲利底線不再惡化。其中，OPPO、vivo在大陸市場占有相當高的銷售比重，如今因Huawei積極擴大市占而受到明顯排擠。

Transsion第2季生產數接近2,000萬支，年減約27%，市占排名第六。由於品牌主力為入門款和低階手機，加上低價記憶體庫存不如其他競爭對手充裕，受到此波記憶體價格上漲的衝擊較為劇烈。

整體而言，TrendForce認為，全年生產預測上修主要反映提前消費與生產計畫回補的階段性效應，並非市場基本面實質改善的訊號。隨著這波買氣消退，加上記憶體成本壓力預期延續至2027年，全球智慧手機產業後續走勢仍待密切觀察。

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