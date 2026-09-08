台積電何麗梅獲SEMI半導體女性領袖表彰

晶圓代工龍頭台積電（2330）企業永續顧問何麗梅獲頒SEMI半導體女性領袖表彰（SEMI Women in Semiconductor Leadership Recognition）。她表示，走過36年半導體職涯，每次接下新角色都選擇重新歸零，支撐自己的三句話是「Why not、So what、Let's go」，未來則將把更多重心放在教育，同時持續關心半導體產業發展。

SEMICON Taiwan 2026科技菁英領袖晚宴日前登場，吸引逾700位全球半導體產官學研領袖與高階決策者出席，由SEMI國際半導體產業協會與台灣半導體產業協會（TSIA）共同主辦，副總統蕭美琴、SEMI全球總裁暨執行長Ajit Manocha、TSIA理事長侯永清、SEMI全球董事會主席吳田玉及SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸等人與會。

晚宴並頒發SEMI半導體女性領袖表彰及產業貢獻獎，其中何麗梅獲得本屆女性領袖表彰，並由蕭美琴親自頒獎，肯定她長期投入半導體產業、企業經營與人才傳承的貢獻。

何麗梅擁有36年半導體產業資歷，其中27年任職台積公司，歷任財務長暨發言人及多項資深副總經理職務，職涯橫跨財務、業務、人力資源與永續等領域。

她在致詞時表示，每一次接下新的工作，都會把自己歸零、重新開始，而「Why not、So what、Let's go」代表保持好奇、看見可能，勇於承擔經過評估的風險，最後化為實際行動。

何麗梅也強調，沒有人能獨自成功，成就來自整個產業生態系，以及建立在信任上的彼此協作。這也形塑她的領導方式，「領導不是自己什麼都懂」，而是設定方向、營造適合團隊發揮的環境，並透過授權讓成員承擔責任。

談到女性與年輕世代，她表示，不需要試著成為別人，「做你自己，可以溫柔，也可以堅強」，每個人都能用自己的方式領導。展望下一階段，她透露，未來會將更多重心放在教育，也會持續關注半導體產業。