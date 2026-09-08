TrendForce：提前購機帶動今年智慧手機產量 上修全年產量至10.7億支

根據TrendForce最新手機產業調查，2026年第2季全球智慧手機生產總數達2.75億支，較去年同期衰退8%，衰減幅度較原先預測收斂，整體表現優於市場預期。

TrendForce分析，該季表現優於預期主要受兩項因素帶動：其一，部分消費者擔憂記憶體漲價持續推升整機成本，導致2027年新機售價再一波調升，因而選擇提前購機；其二，部分品牌先前因記憶體成本飆漲而過度下調生產計畫，如今隨市況回穩而調整回補。

在上述效應帶動下，TrendForce將2026年全年智慧手機生產總數預測由原先的10.5億支上修至10.7億支，年減幅度也由16%收斂至14%。

TrendForce強調，市況的短期回溫並不代表市場進入實質復甦，而是提前消費效應下的短期現象。隨著這股買氣消退，加上記憶體合約價格預期於2027年持續走高，明年智慧手機生產表現恐面臨更大下行壓力。

觀察2026年第2季主要品牌生產表現，三星（Samsung）受惠旗艦新機較晚發布的效應，單季生產總數為6,200萬支，年增約7%，市占排名第一。為對沖高昂的記憶體成本，三星中低階產品線顯著提高ODM生產比重，透過ODM廠的彈性設計及製造成本優勢維持價格競爭力。

第二名蘋果產量約為5,200萬支，年增約14%，主要歸功iPhone 17系列定價策略得宜，帶動前三季銷售表現亮眼。然而，即將發表的iPhone 18系列售價勢必調漲，後續銷售動能將是市場觀察重點。

OPPO、Xiaomi、vivo分居第2季產量第三至五名，分別約為3,000萬支、2,900萬支和2,100萬支。三大品牌捨棄過去積極搶市的行銷策略，改以維持基本市占為主軸，優先確保獲利底線不再惡化。其中，OPPO、vivo在大陸市場占有相當高的銷售比重，如今因華為積極擴大市占而受到明顯排擠。

整體而言，TrendForce認為，本次全年生產預測上修主要反映提前消費與生產計畫回補的階段性效應，並非市場基本面實質改善的訊號。隨著這波買氣消退，加上記憶體成本壓力預期延續至2027年，全球智慧手機產業後續走勢仍待密切觀察。