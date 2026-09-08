燿華土城廠區驚傳冒煙 公司說明來了

台積電（2330）8日和艾司摩爾於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。英特爾（Intel）與三星（Samsung）也隨後分別宣布參與推動下一代12吋光罩技術的產業倡議，並擴大與 ASML 在 High NA EUV 技術上的合作。

2026-09-08 15:30