快訊

女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願

再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷1人遭性侵

不到5分鐘被逮！林口長庚名醫被通知急返院 酒駕遭判3月緩刑2年

燿華土城廠區驚傳冒煙 公司說明來了

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
燿華土城廠區外觀。記者尹慧中／攝影
燿華土城廠區外觀。記者尹慧中／攝影

低軌衛星供應商PCB大廠燿華（2367）下午土城廠區驚傳冒煙，回應記者提問，燿華傍晚完整回應。

燿華完整回應如下：

廠區下午施工的設備出現冒煙情況已經即時撲滅，沒有人員傷亡、不影響生產。

土城 燿華

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化驚傳大型吊車側翻！油壓支腿陷路面 「車輪懸空」驚險畫面曝

矽格單月營收持續突破20億元 續創新高

台積電分紅太狂！員工現「冒牌者症候群」 粉專曝錢景：年薪上看600萬

欣興遭搜索疑雲拆解！是內部產能調度還是洗產地？「陸製PCB」如何合法變台灣出品

相關新聞

台積電和三星轉向擁抱最先進High NA機台 並攜ASML押注12吋光罩

艾司摩爾（ASML）已獲全球主要晶片製造商承諾採用最新半導體製造設備，同時和客戶展開更廣泛合作，以因應人工智慧（AI）技術快速發展帶來的龐大需求。

跟進台積電 英特爾、三星宣布攜手ASML推動下世代12吋光罩技術

台積電（2330）8日和艾司摩爾於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。英特爾（Intel）與三星（Samsung）也隨後分別宣布參與推動下一代12吋光罩技術的產業倡議，並擴大與 ASML 在 High NA EUV 技術上的合作。

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

104解密半導體人才薪資！類比 IC 設計工程師年薪中位數172萬奪冠

AI浪潮持續推升半導體人才需求，104人力銀行8日發布《2026半導體業人才報告書》，整理薪資五大榜單。高薪職務「非主管職」類比IC設計工程師年薪中位數172萬元居冠，「主管職」硬體工程研發主管183萬元最高。

橘子強攻 AIDC 商機 第3季有望單季轉虧為盈

遊戲營運商橘子（6180）董事長劉柏園8日指出，公司目前正積極拓展AI與遊戲業務，前者預計明年起顯著貢獻，而後者因近期新遊戲《新楓之谷經典版》熱銷挹注，有望帶動第3季單季轉盈，並且下半年將賺贏上半年。

北美CSP自研AI晶片加速 閎康連6月營收創單月新高

半導體檢測大廠閎康（3587）公布8月營收為5.65億元，年增17.78%，已連續六個月單月營收創歷史新高。1~8月累計營收41.96億元，較去年同期成長17.66%。主要受惠於北美各大CSP加速自研客製化 AI 晶片，帶動先進封裝架構演進與異質整合複雜度大幅提升，高階故障分析（FA）與可靠度分析（RA）訂單動能強勁，推升整體營運表現持續向上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。