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台灣大硬科技日推出企業及平台「MyAgent」 更攜精誠加速企業 AI 落地

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）8日舉辦第四屆「D.E.E.P. Tech Day 2026」台灣大硬科技日，發表企業級AI Agent平台「MyAgent」，並首次攜手精誠團隊，加速企業AI落地，成為今年硬科技日兩大亮點。

台灣大總經理林之晨表示，未來三年是企業部署AI的關鍵期，需要的是從電力、算力、傳輸、算法到應用，與企業流程與系統的ICT完整整合。

林之晨指出，台灣大過去兩年透過「超人計畫」，在逾8,000人的組織場域累積豐富AI實作經驗，目前98%員工已部署AI代理，累積22項自研AI技術與服務。

林之晨表示，此次分享「MyAgent」、AIDC/GPUaaS、「GenAIus」及8大AI模型的整合，以及結合精誠資訊（6214）的企業IT與系統整合能力，讓IT與CT優勢互補，協助企業客戶把AI真正導入核心營運流程的實際經驗。

而精誠資訊董事長林隆奮率Industry生態長楊世忠、MEGA SI生態長詹伊正、VAD生態長林承軒出席硬科技日，與台灣大經營團隊共同呈現企業AI落地成果。

林隆奮認為，過去10年是科技推動我們前進的力量，近年是AI for IA，串離成為新的SI生態系，從系統整合走向生態整合，更走向智慧整合，而台灣企業面臨最大挑戰是「整合、落地」，未來整合面對諸多挑戰，從算法LLM、算術、算力、電力，以及AI資本支出投入後的回收，精誠與台灣大是很好團隊．從一個團隊變成一個生態系，更看準台商走出全球，需要全球IT服務，一起把資源整合服務台灣企業，一起為台灣奮鬥。

林隆奮表示，企業AI正從概念驗證走向核心營運，企業需要的不只是模型，而是能串接既有系統、資料與工作流程的完整解決方案。精誠以Ai4Ia（AI for Industry Application）推進產業AI應用，結合現場工程（FDE）、軟體工程、系統整合及企業應用經驗，與台灣大在算力、傳輸、AIDC、自研AI模型與應用上的能力形成互補，服務企業從基礎建設、模型到實際流程導入的完整需求，加速AI進入百工百業核心營運。

林隆奮認為，過去10年是科技推動我們前進的力量，近年是AI for IA，串離成為新的SI生態系，從系統整合走向生態整合，更走向智慧整合，而台灣企業面臨最大挑戰是「整合、落地」，未來整合面對諸多挑戰，從算法LLM、算術、算力、電力，以及AI資本支出投入後的回收，精誠與台灣大是很好團隊．從一個團隊變成一個生態系，更看準台商走出全球，需要全球IT服務，一起把資源整合服務台灣企業，一起為台灣奮鬥。

台灣大的「MyAgent」整合企業知識、模型、工具與工作流程，支援地端或私有雲部署、多元模型彈性切換與企業級治理，協助企業將分散的AI應用整合為可自主掌握、可規模部署且能持續進化的AI Workforce。

台灣大表示，已率先將MyAgent導入內部知識管理與行政流程，依應用情境估算，知識管理與查找、行政庶務處理效率分別提升15%，端到端工作流程效率預估提升30%。企業AI正從問答工具走向代理完整工作流程，部署的挑戰也從模型能力，轉向算力、模型、應用、治理與企業系統的ICT完整整合。

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