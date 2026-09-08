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三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

記得帶傘！2縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

不只是獲利王 台灣大2027年挑戰電信營收王

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大8日舉行第四屆硬科技日「D.E.E.P. Tech Day 2026」，攜手精誠團隊一起亮相。左起台灣大資訊長蔡祈岩、台灣大商務長朱曉幸、台灣大總經理林之晨、精誠資訊董事長林隆奮、精誠資訊生態長楊世忠、精誠資訊生態長詹伊正、精誠資訊生態長林承軒。記者黃晶琳／攝影
台灣大8日舉行第四屆硬科技日「D.E.E.P. Tech Day 2026」，攜手精誠團隊一起亮相。左起台灣大資訊長蔡祈岩、台灣大商務長朱曉幸、台灣大總經理林之晨、精誠資訊董事長林隆奮、精誠資訊生態長楊世忠、精誠資訊生態長詹伊正、精誠資訊生態長林承軒。記者黃晶琳／攝影

台灣大哥大（3045）今年前7月每股純益3.32元，蟬聯電信每股獲利王，現在台灣大規劃公開收購台灣最大資訊服務業者精誠資訊（6214）至少39%股權，成功收購後，可望合併精誠營收及獲利，更將挑戰電信龍頭中華電信（2412），2027年可望拿下營收及獲利雙冠王寶座。

台灣大總經理林之晨8日參加台灣大第四屆硬科技日「D.E.E.P. Tech Day 2026」，林之晨表示，在AI帶動下，企業事業營收可望成長約二成，未來財報合併精誠營收及獲利，營收就會贏過中華電信，獲利則已經贏過中華電信。

日前台灣大調高2026年獲利展望，在不含精誠資訊收購案影響數情況下，營收及電信業務營收成長幅度維持5%至7%；營業利益年增率從原本的1%至2%，提升至7%至9%；電信業務營業利益從年增4%至6%提升至成長13%至15%。

以目前持有精誠約11.86%，對台灣大淨利貢獻為1.97億元。依照後續持股比例試算，擬制精誠2026年上半年淨利，公開收購增持39%，獲利貢獻將增加6.53億元，增持達58%，獲利貢獻將增加9.7億元。

林之晨表示，台灣大仍在持續收購精誠資訊，如果順利最快年底、明年初就可望完成併購，併購精誠後，營收就會贏過中華電信。

近年台灣大加速布局企業事業，林之晨表示，今年企業事業群可望繳出兩成左右成長幅度，有超標表現，目前企業事業群占營收比重也是持續成長。

日前台灣大預估，2026年營收可望成長5%至7%，法人推估，台灣大2026年營收可望達2,087億元至2,126.7億元。精誠2025年營收439.7億元，前7月營收321.1億元，年增36.2%，創同期新高。

中華電信2026年財測預估，全年合併營收可望達2,419.9億元至2,436.8億元。

營收 台灣大 中華電信

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