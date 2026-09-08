快訊

西瓜卡企鵝掰！Suica新角色票選開跑、海外也能投票 11/18公布結果

三大法人轉賣超近百億元！台股震盪554點 資金轉進3族群

記得帶傘！2縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

三集瑞800V HVDC啟動出貨 年底至明年首季逐步放量

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

電感廠三集瑞-KY（6862）8日表示，因應新一代AI伺服器功耗攀升，800V高壓直流（HVDC）供電架構所需磁性元件已自8月小量出貨，預計隨客戶下單及新平台導入，自今年底至2027年第1季逐步放量。

三集瑞8月營收1.73億元，與去年同期相當；累計前八月營收12.77億元，年減19.25%。公司指出，消費性PC產品占比持續降低，AI及伺服器產品明顯成長，陸系、歐洲車用電感訂單逐步升溫，BBU相關產品則維持穩定出貨，帶動產品組合及平均售價改善。

除HVDC外，高階模壓式（Molding）TLVR也進入收成期。三集瑞表示，各大品牌伺服器廠均已導入相關產品並陸續量產，隨AI伺服器及新一代CPU平台升級，TLVR需求可望進一步擴大。

公司看好，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大資料中心資本支出，隨800V HVDC、模壓式TLVR等高階產品進入量產，搭配AI伺服器、車用及BBU產品線拓展，相關出貨可望於2027年進一步放量，改善營收結構及獲利能力。

伺服器 營收 用電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

臻鼎營收／8月206億元、年增41.05% 創同期新高AI相關業務年增逾3倍

集邦：第2季DRAM產業營收季增近6成 受惠成熟製程缺口

800V HVDC明年Q1量產 光寶科股價坐三望四！

德微科技營收／8月首破3億元 年增同步站上三成

相關新聞

台積電和三星轉向擁抱最先進High NA機台 並攜ASML押注12吋光罩

艾司摩爾（ASML）已獲全球主要晶片製造商承諾採用最新半導體製造設備，同時和客戶展開更廣泛合作，以因應人工智慧（AI）技術快速發展帶來的龐大需求。

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

台灣大硬科技日推出企業及平台「MyAgent」 更攜精誠加速企業 AI 落地

台灣大哥大（3045）8日舉辦第四屆「D.E.E.P. Tech Day 2026」台灣大硬科技日，發表企業級AI Agent平台「MyAgent」，並首次攜手精誠團隊，加速企業AI落地，成為今年硬科技日兩大亮點。

不只是獲利王 台灣大2027年挑戰電信營收王

台灣大哥大（3045）今年前7月每股純益3.32元，蟬聯電信每股獲利王，現在台灣大規劃公開收購台灣最大資訊服務業者精誠資訊（6214）至少39%股權，成功收購後，可望合併精誠營收及獲利，更將挑戰電信龍頭中華電信（2412），2027年可望拿下營收及獲利雙冠王寶座。

台積電攜手ASML 將於2031年導入High NA EUV 2033年導入量產

艾司摩爾與台積今（7）日於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。

跟進台積電 英特爾、三星宣布攜手 ASML 推動下世代12吋光罩技術

台積電（2330）8日和艾司摩爾於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。英特爾（Intel）與三星（Samsung）也隨後分別宣布參與推動下一代12吋光罩技術的產業倡議，並擴大與 ASML 在 High NA EUV 技術上的合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。