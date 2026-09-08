三集瑞800V HVDC啟動出貨 年底至明年首季逐步放量

電感廠三集瑞-KY（6862）8日表示，因應新一代AI伺服器功耗攀升，800V高壓直流（HVDC）供電架構所需磁性元件已自8月小量出貨，預計隨客戶下單及新平台導入，自今年底至2027年第1季逐步放量。

三集瑞8月營收1.73億元，與去年同期相當；累計前八月營收12.77億元，年減19.25%。公司指出，消費性PC產品占比持續降低，AI及伺服器產品明顯成長，陸系、歐洲車用電感訂單逐步升溫，BBU相關產品則維持穩定出貨，帶動產品組合及平均售價改善。

除HVDC外，高階模壓式（Molding）TLVR也進入收成期。三集瑞表示，各大品牌伺服器廠均已導入相關產品並陸續量產，隨AI伺服器及新一代CPU平台升級，TLVR需求可望進一步擴大。

公司看好，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大資料中心資本支出，隨800V HVDC、模壓式TLVR等高階產品進入量產，搭配AI伺服器、車用及BBU產品線拓展，相關出貨可望於2027年進一步放量，改善營收結構及獲利能力。