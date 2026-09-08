AI 改寫中東未來經濟版圖貿協 為台灣開啟合作新契機

AI改寫中東未來經濟版圖，貿協為台灣開啟合作新契機，外貿協會董事長黃志芳率團續訪卡達、阿聯酋推動AI產業策略合作，繼日前率COMPUTEX團隊訪問沙烏地阿拉伯後，黃志芳於九月上旬續訪卡達及阿拉伯聯合大公國杜拜、阿布達比，拜會當地主權基金、國家級人工智慧公司及大型電信業者，就主權 AI及AI基礎建設相關合作等議題深入交流，進一步掌握海灣國家快速成形的 AI 國家戰略及台灣產業合作機會。

黃志芳表示，這次走訪海灣各國最深刻的感受，是當地全力衝刺主權AI與 AI基礎建設，希望能從能源經濟體快速轉型為未來的AI算力經濟。各國正善用石油與天然氣時代累積的能源、資本及基礎建設優勢，加速推動國家AI策略。過去輸出石油、天然氣，未來要向全世界輸出AI算力。

中東地區擁有發展 AI 極為有利的條件，包括充足廉價的能源與電力、雄厚的國家資本、大面積土地，以及穩定的政府政策。當全球 AI 發展愈來愈受到電力、土地、資本與算力限制，海灣地區正好同時擁有這些關鍵資源，未來有機會由全球重要能源供應者，進一步轉型成為全球重要的AI算力供應基地。以沙烏地為例，其AI建置目標不僅希望滿足本國需求，更企圖成為服務歐洲、中東、非洲及南亞市場的全球算力樞紐。

黃志芳表示，海灣國家目前均積極與全球領先的雲端平台、AI 模型及先進晶片公司建立戰略合作，拜訪單位也都非常了解台灣在半導體及AI供應鏈上所扮演的關鍵角色，並認為雙方有高度互補的合作空間。

外界談到台灣 AI 優勢，往往首先想到半導體及 AI 伺服器，但台灣真正深層的競爭力遠不止於硬體製造。台灣賣的不只是一台AI伺服器，而是一整套把AI算力真正蓋起來、跑起來的工程能力。

「對主權 AI 而言，真正的自主不是所有東西都自己做，而是保有判斷與選擇的能力。」黃志芳指出，隨著海灣國家以舉國之力投入AI 投資與建設，除了取得全球最先進的雲端與晶片技術，也需要逐步建立核心的工程能力，台灣就是最好的夥伴。

尤其在 AI 技術快速迭代下，最大的挑戰是不確定性；而台灣最大的本事就是用最短的時間幫客戶把技術不確定性迅速轉化為可大規模部署的解決方案。這項核心工程能力正是 AI 時代台灣最具戰略價值的資產。

黃志芳強調，中東國家和台灣未來雙方合作不應只停留在設備供應，而可逐步走向共同設計、開發、驗證，一起解決下一代 AI 工程問題，成為中東重要的AI產業夥伴。

此行黃志芳也向各拜訪單位介紹 COMPUTEX 在全球 AI 產業中的關鍵地位。他表示，COMPUTEX 已成為全球 AI 技術與供應鏈最重要的平台，對大力投入 AI 基礎建設的海灣國家而言，台灣也是直接掌握全球 AI 技術Roadmap與供應鏈的重要窗口。

黃志芳並邀請此行拜訪的單位於明年 6 月 1 日至 4 日來台參加 COMPUTEX 2027。貿協將依各單位不同的投資與技術需求，安排客製化行程、產業參訪、技術交流及商機媒合，協助海灣決策者直接與台灣 AI 產業核心企業建立合作。許多拜訪單位之前即曾組團來台觀展，他們欣聞貿協將提供進一步的精準客製化服務。

黃志芳表示，此次走訪沙烏地阿拉伯、卡達、杜拜及阿布達比，更加確信 AI 正在重新定義中東未來的經濟版圖，也為台灣開啟新的策略合作機會。貿協下一步將邀請台灣AI產業關鍵領域的企業夥伴組團前往中東訪問，持續深化台灣與海灣地區在 AI 新時代的策略合作。