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經部串聯六國推智慧廢水處理 工研院辦APEC國際論壇聚焦AI與低碳循環

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院在經濟部產業技術司及APEC科技、技術及創新政策夥伴小組（PPSTI）支持下，於8日連續兩天舉辦「APEC智慧廢水處理與數位創新國際論壇」，工研院材料與化工研究所所長邱國展（前排中）偕同來自泰國、智利、菲律賓、印尼、馬來西亞及台灣等經濟體代表，共同探討智慧廢水處理與數位創新技術導入經驗。工研院／提供
工研院在經濟部產業技術司及APEC科技、技術及創新政策夥伴小組（PPSTI）支持下，於8日連續兩天舉辦「APEC智慧廢水處理與數位創新國際論壇」，工研院材料與化工研究所所長邱國展（前排中）偕同來自泰國、智利、菲律賓、印尼、馬來西亞及台灣等經濟體代表，共同探討智慧廢水處理與數位創新技術導入經驗。工研院／提供

為加速亞太地區水處理產業智慧化與低碳轉型，工研院在經濟部產業技術司及APEC科技、技術及創新政策夥伴小組（Policy Partnership for Science, Technology and Innovation；PPSTI）支持下，於8日連續兩天舉辦「APEC智慧廢水處理與數位創新國際論壇」，邀集來自泰國、智利、菲律賓、印尼、馬來西亞及台灣等6個APEC經濟體的產、官、學、研專家齊聚，共同交流智慧廢水處理、水資源循環、能源與資源回收，以及數位科技應用的最新發展與實務經驗。

經濟部產業技術司表示，隨著都市化、人口成長及產業快速發展，廢水處理正由「污染去除」逐步轉向「低碳、節能、資源循環與智慧管理」，透過水、能源及有價資源回收，結合智慧感測與自動化技術，提升處理效率與資源利用效益。台灣已建立完整的廢水處理設備供應鏈，具備從設備設計、製造、工程建置、系統整合到操作維護的一站式解決能力，技術司也持續透過科專投入先進水處理技術研發，協助產業降低環境負荷、強化營運韌性及提升國際競爭力，並藉由APEC平台分享台灣實務經驗，加速智慧廢水處理與低碳循環技術在亞太地區落地應用。

工研院材料與化工研究所所長邱國展表示，智慧廢水處理正經歷三大轉型，包括從「廢水處理」走向「資源回收」、從「線性用水」走向「水循環」，以及從「自動化」邁向「智慧化」。在經濟部科專支持下，工研院以「智慧廢水處理與數位創新技術」向PPSTI提案並獲基金挹注，該技術結合AI、環境工程、智慧感測、數據分析、數位控制及產業製程，提升廢水處理的精準管理與操作效能，期盼該技術能推廣至APEC各會員經濟體，促進跨域創新及合作。

本次論壇聚焦產業應用與能源資源循環、水資源循環先進處理技術與管理策略及廢水處理數位技術導入策略等三大主軸，議題涵蓋工業廢水轉化生質能源、厭氧生物技術、水資源回收、先進處理、AI智慧監測及數位控制等，展現廢水處理由傳統污染防治，逐步朝向低碳化、資源循環與智慧化發展的國際趨勢。

APEC 低碳 工研院

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