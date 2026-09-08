快訊

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

台積電收高10元、擋不住台股收盤下跌220點 穎崴漲停站穩第三高價股

川普曬超大美國地圖！一口氣劃入32個國家地區 加拿大、墨西哥入列

聽新聞
0:00 / 0:00

新纖跨足無人機！攜瑞士 JEDSY 在台設產線供應全球

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新纖今日與極現科技、JEDSY簽署合作備忘錄（MOU），三方規劃於台灣共同成立合資公司，從事無人機及相關系統與服務研發、產品在地化、製造、測試驗證、市場推廣及銷售。記者嚴雅芳／攝影
新纖今日與極現科技、JEDSY簽署合作備忘錄（MOU），三方規劃於台灣共同成立合資公司，從事無人機及相關系統與服務研發、產品在地化、製造、測試驗證、市場推廣及銷售。記者嚴雅芳／攝影

新纖（1409）跨足低空經濟，攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，未來JEDSY無人機生產線將落地台灣，並由台灣供應全球市場，瑞士據點則轉型為研發與設計中心。新纖董事長吳東昇8日表示，新纖除投入資金、提供場域，也將結合自身工程塑膠、3D列印等材料優勢，搶進低空經濟商機。

新纖今日與極現科技、JEDSY簽署合作備忘錄（MOU），三方規劃於台灣共同成立合資公司，從事無人機及相關系統與服務研發、產品在地化、製造、測試驗證、市場推廣及銷售，並以新纖位於桃園楊梅的新光幼獅園區「Shinkong InnovHUB」作為主要基地。

針對合資公司投資規模及持股架構，吳東昇表示，目前仍在商議中，除了三方之外，也有其他潛在股東，並希望爭取政府相關基金參與。新纖內部設有投資審議機制，後續仍須經過評估程序，才能確定最終投資金額及持股；目前三方均有出資規劃，新纖也將提供園區場域。該合資公司最快本月底成立，初始資本額規劃約1億元。

此次合作的一大重點，是將JEDSY無人機製造落地台灣。JEDSY目前在瑞士自行生產無人機，未來規劃將生產線設於台灣，產品除供應台灣市場，也將從台灣供應全球客戶；瑞士原有據點則轉型為研發及設計中心。

在供應鏈方面，未來將大量導入台灣零組件，目前尚未設定明確的在地採購比例，相關零組件仍須經過測試驗證，長期目標則是建立符合美國國防授權法案（NDAA）要求的供應鏈，搶攻全球無人機市場。

吳東昇指出，台灣擁有完整的硬體製造能力與供應鏈，北台灣科技產業聚落成熟，加上交通便利，是發展無人機產業的有利條件。JEDSY選擇來台布局，也看中台灣硬體製造、工程人才及供應鏈優勢，希望建立獨立於中國大陸的供應體系。

新纖本業也有機會與無人機產業產生連結。吳東昇表示，新纖在工程塑膠及3D列印已有布局，而無人機產品更新速度快，在正式量產、開模之前，3D列印可應用於產品開發及零組件製造，JEDSY目前部分無人機零件也已使用3D列印技術，未來可望進一步結合新纖材料能力。

至於新事業對新纖營運的貢獻，吳東昇坦言，新產業投資帶有創投性質，目前難以提出明確財務預估，不過園區土地與廠房開發可望帶來較穩定貢獻。公司並非單純以土地開發為目標，而是希望透過主題式招商，逐步形成無人機產業聚落。

在應用端，醫療物流將是初期重點。JEDSY目前已在瑞士、奧地利、德國及馬拉威等市場投入醫療物流服務，營運21條航線，累計飛行數萬趟；極現科技在台灣則已取得相關專案許可，可透過無人機運送藥物、血品及檢體，並已與醫療機構進行實際測試。

未來應用場景還將從醫療進一步延伸。吳東昇表示，包括新光醫院、新光保全及大台北瓦斯等，都可能成為潛在應用對象，例如以無人機執行保全巡檢、瓦斯管線安全巡檢，以及緊急藥品、血液與醫療檢體運輸等。

新纖也將Shinkong InnovHUB定位為低空經濟產業發展平台，園區規劃研發、生產、測試及展示等功能，並設有大型網罩式測試空間，讓產品生產後即可進行飛行測試。吳東昇表示，希望藉由此次合作串聯國際技術、台灣供應鏈及實際應用市場，逐步打造北台灣低空經濟產業聚落。

新纖 無人機 瑞士

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

工研院三位新科院士 匯聚半導體、資通訊與智慧醫療領航力量

產品數位護照試行有成 環境部揭28家企業參與成果

政院：無人機外交盼朝制度輸出 提升台灣國際影響力

相關新聞

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

艾司摩爾與台積電引領產業轉移升級至大尺寸 High NA EUV 光罩

艾司摩爾ASML與台積（2330）公司9月7日於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。

經部串聯六國推智慧廢水處理 工研院辦APEC國際論壇聚焦AI與低碳循環

為加速亞太地區水處理產業智慧化與低碳轉型，工研院在經濟部產業技術司及APEC科技、技術及創新政策夥伴小組（Policy Partnership for Science, Technology and Innovation；PPSTI）支持下，於8日連續兩天舉辦「APEC智慧廢水處理與數位創新國際論壇」，邀集來自泰國、智利、菲律賓、印尼、馬來西亞及台灣等6個APEC經濟體的產、官、學、研專家齊聚，共同交流智慧廢水處理、水資源循環、能源與資源回收，以及數位科技應用的最新發展與實務經驗。

數據留廠成 AI 升級關鍵 思偉達攜製造業打造智慧決策中樞

生成式AI浪潮席捲製造業，企業如何兼顧數據安全與智慧化效益，成為產業升級新課題，思偉達創新科技執行長鄧萬偉表示，台灣半導體製造業具備高產值、資料量龐大及自動化需求迫切等特性，是AI最具落地潛力的應用場域，而未來透過數據留廠、算力自主及自然語言介面，可望讓AI從輔助工具進一步升級為企業決策中樞。

大華美國 MAG7+成分股換血 直攻 AI 變現與雲端安全雙軌防線

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠表示，四大雲端服務龍頭（CSP）微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta持續上調資本支出計畫，2026全年資本支出預計突破7,000億美元新高。這股前所未有的資金巨浪，可望為美股科技股第4季的獲利成長與估值表現，提供強力的支撐。

AI、穩定幣與RWA逆轉金融 姚木川：台需打造世界級 AI 金融科技舞台

「2026第四屆AI金融科技發展論壇」9月8日於台大集思會議中心蘇格拉底廳登場，聚焦「AI金融創新 × 數位信任 × 普惠金融」，探討AI、穩定幣、RWA、數位身分與金融科技投資等下一世代金融議題。AI金融科技協會理事長姚木川指出，全球金融正迎來穩定幣、RWA和AI的重新定義與結構性改變，台灣需打造世界級AI金融科技舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。