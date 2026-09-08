新纖跨足無人機！攜瑞士 JEDSY 在台設產線供應全球

新纖（1409）跨足低空經濟，攜手極現科技及瑞士醫療物流無人機業者JEDSY，規劃在台成立合資公司，未來JEDSY無人機生產線將落地台灣，並由台灣供應全球市場，瑞士據點則轉型為研發與設計中心。新纖董事長吳東昇8日表示，新纖除投入資金、提供場域，也將結合自身工程塑膠、3D列印等材料優勢，搶進低空經濟商機。

新纖今日與極現科技、JEDSY簽署合作備忘錄（MOU），三方規劃於台灣共同成立合資公司，從事無人機及相關系統與服務研發、產品在地化、製造、測試驗證、市場推廣及銷售，並以新纖位於桃園楊梅的新光幼獅園區「Shinkong InnovHUB」作為主要基地。

針對合資公司投資規模及持股架構，吳東昇表示，目前仍在商議中，除了三方之外，也有其他潛在股東，並希望爭取政府相關基金參與。新纖內部設有投資審議機制，後續仍須經過評估程序，才能確定最終投資金額及持股；目前三方均有出資規劃，新纖也將提供園區場域。該合資公司最快本月底成立，初始資本額規劃約1億元。

此次合作的一大重點，是將JEDSY無人機製造落地台灣。JEDSY目前在瑞士自行生產無人機，未來規劃將生產線設於台灣，產品除供應台灣市場，也將從台灣供應全球客戶；瑞士原有據點則轉型為研發及設計中心。

在供應鏈方面，未來將大量導入台灣零組件，目前尚未設定明確的在地採購比例，相關零組件仍須經過測試驗證，長期目標則是建立符合美國國防授權法案（NDAA）要求的供應鏈，搶攻全球無人機市場。

吳東昇指出，台灣擁有完整的硬體製造能力與供應鏈，北台灣科技產業聚落成熟，加上交通便利，是發展無人機產業的有利條件。JEDSY選擇來台布局，也看中台灣硬體製造、工程人才及供應鏈優勢，希望建立獨立於中國大陸的供應體系。

新纖本業也有機會與無人機產業產生連結。吳東昇表示，新纖在工程塑膠及3D列印已有布局，而無人機產品更新速度快，在正式量產、開模之前，3D列印可應用於產品開發及零組件製造，JEDSY目前部分無人機零件也已使用3D列印技術，未來可望進一步結合新纖材料能力。

至於新事業對新纖營運的貢獻，吳東昇坦言，新產業投資帶有創投性質，目前難以提出明確財務預估，不過園區土地與廠房開發可望帶來較穩定貢獻。公司並非單純以土地開發為目標，而是希望透過主題式招商，逐步形成無人機產業聚落。

在應用端，醫療物流將是初期重點。JEDSY目前已在瑞士、奧地利、德國及馬拉威等市場投入醫療物流服務，營運21條航線，累計飛行數萬趟；極現科技在台灣則已取得相關專案許可，可透過無人機運送藥物、血品及檢體，並已與醫療機構進行實際測試。

未來應用場景還將從醫療進一步延伸。吳東昇表示，包括新光醫院、新光保全及大台北瓦斯等，都可能成為潛在應用對象，例如以無人機執行保全巡檢、瓦斯管線安全巡檢，以及緊急藥品、血液與醫療檢體運輸等。

新纖也將Shinkong InnovHUB定位為低空經濟產業發展平台，園區規劃研發、生產、測試及展示等功能，並設有大型網罩式測試空間，讓產品生產後即可進行飛行測試。吳東昇表示，希望藉由此次合作串聯國際技術、台灣供應鏈及實際應用市場，逐步打造北台灣低空經濟產業聚落。