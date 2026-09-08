AI電力需求大爆發 資料中心模組化、重電族群迎商機
生成式AI帶動全球資料中心耗電量快速攀升，國際能源署（IEA）預估，2030年全球資料中心耗電量將突破1,000TWh，年複合成長率（CAGR）達15%；台灣資料中心電力容量亦可望由2025年的303MW，倍增至2030年的900MW。
法人分析，隨著AI高算力需求推升單機櫃功率密度，由100kW進一步提高至1MW，傳統磚造資料中心面臨建置期長，以及散熱、電弧安全等瓶頸，帶動預製模組化資料中心（PrefabricatedMDC）市場快速成長。
另外，市場規模預估將由2025年的293億美元，倍增至2035年的1,280億美元，年複合成長率達13.8%；其中，可縮短六個月以上工期的模組化架構，可望成為未來資料中心建置趨勢。
法人指出，重電族群亦同步迎接電網升級浪潮，台灣輸配電及高低壓配電設備市場受惠強韌電網建置與規格升級商機，宏于電機（7869）、士電（1503）、華城（1519）、中興電（1513）、東元（1504）、亞力（1514）等廠商可望共同受惠。其中，宏于電機透過結盟大廠，積極切入AI資料中心市場，後續發展值得關注。
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