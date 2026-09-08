AI電力需求大爆發 資料中心模組化、重電族群迎商機

為加速亞太地區水處理產業智慧化與低碳轉型，工研院在經濟部產業技術司及APEC科技、技術及創新政策夥伴小組（Policy Partnership for Science, Technology and Innovation；PPSTI）支持下，於8日連續兩天舉辦「APEC智慧廢水處理與數位創新國際論壇」，邀集來自泰國、智利、菲律賓、印尼、馬來西亞及台灣等6個APEC經濟體的產、官、學、研專家齊聚，共同交流智慧廢水處理、水資源循環、能源與資源回收，以及數位科技應用的最新發展與實務經驗。

2026-09-08 14:19