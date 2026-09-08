快訊

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

台積電收高10元、擋不住台股收盤下跌220點 穎崴漲停站穩第三高價股

川普曬超大美國地圖！一口氣劃入32個國家地區 加拿大、墨西哥入列

AI電力需求大爆發 資料中心模組化、重電族群迎商機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

生成式AI帶動全球資料中心耗電量快速攀升，國際能源署（IEA）預估，2030年全球資料中心耗電量將突破1,000TWh，年複合成長率（CAGR）達15%；台灣資料中心電力容量亦可望由2025年的303MW，倍增至2030年的900MW。

法人分析，隨著AI高算力需求推升單機櫃功率密度，由100kW進一步提高至1MW，傳統磚造資料中心面臨建置期長，以及散熱、電弧安全等瓶頸，帶動預製模組化資料中心（PrefabricatedMDC）市場快速成長。

另外，市場規模預估將由2025年的293億美元，倍增至2035年的1,280億美元，年複合成長率達13.8%；其中，可縮短六個月以上工期的模組化架構，可望成為未來資料中心建置趨勢。

法人指出，重電族群亦同步迎接電網升級浪潮，台灣輸配電及高低壓配電設備市場受惠強韌電網建置與規格升級商機，宏于電機（7869）、士電（1503）、華城（1519）、中興電（1513）、東元（1504）、亞力（1514）等廠商可望共同受惠。其中，宏于電機透過結盟大廠，積極切入AI資料中心市場，後續發展值得關注。

電力需求 族群

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI＋電力基建 投資熱點

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

AI 擴大半導體受惠圈！亞洲供應鏈將迎新一輪成長循環

美電力基建ETF火熱 009805、009819等三檔上周受益人數持續走揚

相關新聞

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

艾司摩爾與台積電引領產業轉移升級至大尺寸 High NA EUV 光罩

艾司摩爾ASML與台積（2330）公司9月7日於BACUS國際光學工程學會（SPIE）先進微影技術研討會前宣布發起產業合作，共同推動轉移升級至12吋光罩，以將高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）微影技術的價值發揮到極致。

經部串聯六國推智慧廢水處理 工研院辦APEC國際論壇聚焦AI與低碳循環

為加速亞太地區水處理產業智慧化與低碳轉型，工研院在經濟部產業技術司及APEC科技、技術及創新政策夥伴小組（Policy Partnership for Science, Technology and Innovation；PPSTI）支持下，於8日連續兩天舉辦「APEC智慧廢水處理與數位創新國際論壇」，邀集來自泰國、智利、菲律賓、印尼、馬來西亞及台灣等6個APEC經濟體的產、官、學、研專家齊聚，共同交流智慧廢水處理、水資源循環、能源與資源回收，以及數位科技應用的最新發展與實務經驗。

數據留廠成 AI 升級關鍵 思偉達攜製造業打造智慧決策中樞

生成式AI浪潮席捲製造業，企業如何兼顧數據安全與智慧化效益，成為產業升級新課題，思偉達創新科技執行長鄧萬偉表示，台灣半導體製造業具備高產值、資料量龐大及自動化需求迫切等特性，是AI最具落地潛力的應用場域，而未來透過數據留廠、算力自主及自然語言介面，可望讓AI從輔助工具進一步升級為企業決策中樞。

大華美國 MAG7+成分股換血 直攻 AI 變現與雲端安全雙軌防線

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠表示，四大雲端服務龍頭（CSP）微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta持續上調資本支出計畫，2026全年資本支出預計突破7,000億美元新高。這股前所未有的資金巨浪，可望為美股科技股第4季的獲利成長與估值表現，提供強力的支撐。

AI、穩定幣與RWA逆轉金融 姚木川：台需打造世界級 AI 金融科技舞台

「2026第四屆AI金融科技發展論壇」9月8日於台大集思會議中心蘇格拉底廳登場，聚焦「AI金融創新 × 數位信任 × 普惠金融」，探討AI、穩定幣、RWA、數位身分與金融科技投資等下一世代金融議題。AI金融科技協會理事長姚木川指出，全球金融正迎來穩定幣、RWA和AI的重新定義與結構性改變，台灣需打造世界級AI金融科技舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。