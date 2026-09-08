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台灣美光五人摘 SEMI 半導體新銳獎

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體大廠美光持續擴大台灣先進記憶體布局，人才戰力同步浮現，SEMI日前於SEMICON Taiwan舉行「20 Under 40半導體新銳獎」頒獎典禮，本屆共有27人獲獎，其中台灣美光一口氣囊括五席，占整體得獎人數近五分之一，獲獎領域橫跨創新、領導、技術及產業貢獻，更涵蓋目前AI市場最受矚目的HBM4技術導入。

此次台灣美光五名得獎者，包括創新能力組張永興、領導力組林奇潁及黃聖翔、技術組黃隆樽，以及產業貢獻組蔡維升，從製程控制、先進記憶體技術移轉、資料科學到亞太擴廠，呈現美光在台灣從研發、製造到營運布局的完整人才鏈。

其中，黃聖翔帶領超過百名工程師組成跨廠團隊，將美光最新HBM4記憶體技術導入台灣，並透過新的技術移轉模式，首度達成跨廠良率與品質同步匹配。

黃隆樽則將資料科學導入先進記憶體開發，建立預測模型，加速HBM產品的學習與開發週期；張永興突破跨廠製程控制技術，相關方法目前已導入美光台灣、日本及新加坡廠區，後續並將進一步肩負工程團隊管理工作。

除了技術研發，台灣美光也持續擴大台灣在全球製造體系的角色。蔡維升參與並主導美光亞太地區擴廠與重大專案，包括台南及銅鑼既有廠區（brownfield）收購案，為後續次世代先進記憶體產能布局奠定基礎，同時強化區域供應鏈韌性。

林奇潁則在未擔任正式主管職務的情況下，主導橫跨亞洲廠區的製造優化計畫，顯示半導體業人才培育已從單純的專業技術能力，進一步擴大至跨廠、跨國專案整合。

美光近年也積極透過內部輪調及海外派任強化人才布局。統計過去兩年，台灣美光已有超過800名員工透過內部轉任展開新的職涯發展，其中逾半數獲得晉升；另有超過百名員工轉赴美國、日本或新加坡任職。

同期近300人次接受至少一個月以上的海外派任，其中超過半數派任時間超過三個月。美光表示，透過跨國移動與內部職務輪調，希望讓台灣人才不僅參與本地製造與研發，更深入全球營運體系，將在台灣累積的技術及經驗輸出至其他據點，再將海外經驗帶回台灣。

半導體 SEMI 美光

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