台灣供應鏈揪團出海 邱銘乾：從單點冠軍走向產業生態系

地緣政治推動半導體供應鏈區域化，台灣中小企業過去憑藉單一技術打天下的模式，也面臨轉型，NiEA全國創新創業總會總會長、家登精密（3680）創辦人邱銘乾表示，台灣供應鏈必須從「單點」走向「生態」，透過以大帶小、資金共投、場域驗證與資源共享，降低中小企業跟隨客戶赴海外設廠的風險。

邱銘乾指出，過去全球化追求成本與效率極大化，中小企業只要把一顆螺絲或單項製程做到極致，就有機會成為隱形冠軍，如今客戶海外布局已成趨勢，小型供應商不能只思考「要不要出去」，而要思考如何跟著客戶走，同時控制投資風險，對B2B業者而言，企業價值不在於自己想做什麼，而在於能否成為大型客戶不可或缺的夥伴。

基於這項思維，邱銘乾串聯長期合作夥伴，以聯盟方式建立半導體生態系，透過共同投資、共享客戶與服務資源，協助成員進軍美國、日本等市場。他認為，先進封裝帶來全新設備、載具、材料及驗證需求，正是台灣傳統產業跨入半導體供應鏈的黃金機會，但國際客戶面對新供應商時，最在意的仍是失敗風險，因此需要由具經驗的大廠補上資金、信任及驗證場域。

思偉達創新科技執行長鄧萬偉則從軟體產業角度說明，台灣軟體公司規模普遍較小，更需要抱團出海。由其參與推動的台灣資訊科技聯盟，目前匯聚約90家業者，並已在美國、日本設點，希望藉由共同拓展市場，提升與海外大型組織對接的能力。

不過，鄧萬偉坦言，軟體業者產品及客戶重疊程度較高，成員間難免存在競爭，與半導體聯盟強調專業分工、彼此互不競爭的模式不同。未來聯盟需進一步篩選互補夥伴，形成清楚的分工架構。

鄧萬偉認為，台灣硬體供應鏈已建立全球優勢，下一步若能結合AI、數據治理及企業軟體能力，並複製半導體業以大帶小、共同出海的經驗，將有機會把單一產品輸出，升級為整套智慧製造解決方案輸出，為台灣科技業開闢第二條國際化成長曲線。