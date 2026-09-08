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數據留廠成 AI 升級關鍵 思偉達攜製造業打造智慧決策中樞
生成式AI浪潮席捲製造業，企業如何兼顧數據安全與智慧化效益，成為產業升級新課題，思偉達創新科技執行長鄧萬偉表示，台灣半導體製造業具備高產值、資料量龐大及自動化需求迫切等特性，是AI最具落地潛力的應用場域，而未來透過數據留廠、算力自主及自然語言介面，可望讓AI從輔助工具進一步升級為企業決策中樞。
鄧萬偉日前出席台灣AI產業升級系列論壇中指出，思偉達成立十年，早期以區塊鏈基礎應用為主，核心聚焦「信任」生意，近年則將大數據分析經驗延伸至AI領域，因為許多製造企業在規模快速擴張後，ERP、MES、CRM、APS及倉儲管理等系統陸續導入，卻彼此各自獨立，形成資料孤島，不僅仰賴大量人工作業，也讓AI難以有效運用。
思偉達目前正與製造業者合作，整合廠內管理及生產系統，蒐集製造、良率、營運、銷售與人力等即時資訊，未來企業主或一線主管只要透過手機，以自然語言詢問當日產能、良率、訂單、發票及現金水位，系統即可快速彙整並回覆，協助管理者縮短決策時間，同時確保機密資料留在企業可控環境。
NiEA全國創新創業總會總會長、家登精密（3680）創辦人邱銘乾則說，製造業數位轉型的成敗，關鍵往往不在軟體功能，而是經營者是否親自投入，在家登營收規模仍小時，就斥資導入SAP，並持續建置MES、APS及倉儲系統，目的並非追求形式上的數位化，而是以完整的品質管理與追溯能力，取得國際客戶信任。
邱銘乾強調，資訊系統導入涉及組織習慣改變，若僅交由IT部門推動，容易因內部抗拒而停滯，必須由企業主主導，將管理邏輯與製造流程真正寫入系統。
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