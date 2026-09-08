快訊

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

鍾明軒墾丁空拍遭罰33萬！實測機器有「禁飛區」鎖死不能飛 網驚：怎飛的？

聽新聞
0:00 / 0:00

數據留廠成 AI 升級關鍵 思偉達攜製造業打造智慧決策中樞

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
台灣AI產業升級系列論壇。照片／公司提供
台灣AI產業升級系列論壇。照片／公司提供

生成式AI浪潮席捲製造業，企業如何兼顧數據安全與智慧化效益，成為產業升級新課題，思偉達創新科技執行長鄧萬偉表示，台灣半導體製造業具備高產值、資料量龐大及自動化需求迫切等特性，是AI最具落地潛力的應用場域，而未來透過數據留廠、算力自主及自然語言介面，可望讓AI從輔助工具進一步升級為企業決策中樞。

鄧萬偉日前出席台灣AI產業升級系列論壇中指出，思偉達成立十年，早期以區塊鏈基礎應用為主，核心聚焦「信任」生意，近年則將大數據分析經驗延伸至AI領域，因為許多製造企業在規模快速擴張後，ERP、MES、CRM、APS及倉儲管理等系統陸續導入，卻彼此各自獨立，形成資料孤島，不僅仰賴大量人工作業，也讓AI難以有效運用。

思偉達目前正與製造業者合作，整合廠內管理及生產系統，蒐集製造、良率、營運、銷售與人力等即時資訊，未來企業主或一線主管只要透過手機，以自然語言詢問當日產能、良率、訂單、發票及現金水位，系統即可快速彙整並回覆，協助管理者縮短決策時間，同時確保機密資料留在企業可控環境。

NiEA全國創新創業總會總會長、家登精密（3680）創辦人邱銘乾則說，製造業數位轉型的成敗，關鍵往往不在軟體功能，而是經營者是否親自投入，在家登營收規模仍小時，就斥資導入SAP，並持續建置MES、APS及倉儲系統，目的並非追求形式上的數位化，而是以完整的品質管理與追溯能力，取得國際客戶信任。

邱銘乾強調，資訊系統導入涉及組織習慣改變，若僅交由IT部門推動，容易因內部抗拒而停滯，必須由企業主主導，將管理邏輯與製造流程真正寫入系統。

製造業 半導體 算力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

國泰金控技術年會15日登場 首度公開AI「數位同事」創新試驗成果

AI來了，責任也來了：中小企不能迴避的ESG新考題

新代科技攜手南韓SMEC 深化智慧工具機與實體AI合作

相關新聞

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

數據留廠成 AI 升級關鍵 思偉達攜製造業打造智慧決策中樞

生成式AI浪潮席捲製造業，企業如何兼顧數據安全與智慧化效益，成為產業升級新課題，思偉達創新科技執行長鄧萬偉表示，台灣半導體製造業具備高產值、資料量龐大及自動化需求迫切等特性，是AI最具落地潛力的應用場域，而未來透過數據留廠、算力自主及自然語言介面，可望讓AI從輔助工具進一步升級為企業決策中樞。

大華美國 MAG7+成分股換血 直攻 AI 變現與雲端安全雙軌防線

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠表示，四大雲端服務龍頭（CSP）微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta持續上調資本支出計畫，2026全年資本支出預計突破7,000億美元新高。這股前所未有的資金巨浪，可望為美股科技股第4季的獲利成長與估值表現，提供強力的支撐。

AI、穩定幣與RWA逆轉金融 姚木川：台需打造世界級 AI 金融科技舞台

「2026第四屆AI金融科技發展論壇」9月8日於台大集思會議中心蘇格拉底廳登場，聚焦「AI金融創新 × 數位信任 × 普惠金融」，探討AI、穩定幣、RWA、數位身分與金融科技投資等下一世代金融議題。AI金融科技協會理事長姚木川指出，全球金融正迎來穩定幣、RWA和AI的重新定義與結構性改變，台灣需打造世界級AI金融科技舞台。

護國神山還需要「錦上添花」嗎？台版晶片法減稅紅利 夠北市學生吃15年營養午餐

台灣史上數一數二的租稅抵減方案「台版晶片法案」，到底給出多少租稅優惠？今年財政部首度揭曉，答案是一年530億，可以給台北市學生吃15年的營養午餐。2023年，台灣為了跟上美歐日的潮流，新增「產業創新條例」第10條之2，研發夠前瞻、投資設備百億以上的國際供應鏈關鍵企業，其研發與設備都可高額抵減。

Google、亞馬遜、微軟...科技巨頭財報「兩樣情」美股專家：分散風險這樣配

美股半年財報落幕，科技巨頭繳出亮眼成績單，市場情緒卻出現戲劇性分歧。Google母公司Alphabet（GOOG）明明獲利大幅成長，盤後股價卻遇挫，亞馬遜（AMZN）與微軟（MSFT）則受市場正面回饋，使不少投資人陷入迷惘。美股投資專家施雅棠指出，短線股價漲跌充滿隨機性，預測當日漲跌好比「買樂透」，應從企業資本支出與現金流變化中，看清AI產業從硬體軍備競賽走向軟體實體落地的長線趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。