雙路進擊 Arm 搶占雲端資料中心商機

安謀（Arm）已經推出自家AGI CPU晶片，各種採用Arm基礎架構平台的裝置滲透率也持續擴增，該公司提到，根據IDC的資料，以Arm為基礎的機櫃級伺服器已超越x86，成為加速運算的主流平台。透過全新的Neoverse 運算子系統（CSS）N4，客戶可打造針對最高吞吐量效率進行最佳化的晶片；而Arm AGI CPU則提供量產就緒、專為需要即時回應的代理式AI所設計的晶片。

安謀指出，代理式AI正在重塑AI基礎架構的需求，隨著AI從推論走向採取行動，帶動資料中心當中更多以CPU為基礎的運算需求，惟不同的工作負載對基礎架構的需求各異，水平擴展（scale-out）與資料平面（data-plane）使用場景著重最高的吞吐量效率，而代理式及效能關鍵型應用則要求CPU具備更高的即時回應能力。AI基礎架構並沒有單一方案能適用所有情境，安謀協助客戶彈性選擇最符合其工作負載的方案。

安謀也提到，隨著AI基礎架構變得更為異質化，部分部署需要針對特定系統架構或功能量身打造的晶片，從客製化運算平台，到資料處理器（DPU）、網路及其他專用設計。Neoverse CSS 將Arm的運算基礎延伸至此類設計，為合作夥伴提供經實證且預先整合的運算基礎，可依自身需求進行配置，縮短晶片開發的時程。Neoverse CSS N4進一步延續此做法，成為Arm迄今可配置彈性最高的CSS，提供從CSS到晶片的最快實現途徑。

安謀強調，Neoverse CSS N4 每個die最多可搭載 128 個核心，支援LPDDR6記憶體，相較於Neoverse CSS N3，效能最高可達2倍、每瓦效能最高可達1.25倍，記憶體頻寬最高可達1.75倍。這些提升所帶來的運算密度、高速記憶體與 I/O等方面的強化，得以因應代理式AI在系統中產生更多的資料傳輸、加速器協調與並行運算等需求。

同時，安謀認為，市場上並非每位客戶都有打造客製化晶片的需求。對於那些希望部署量產就緒運算方案的客戶來說，Arm AGI CPU也能提供Neoverse平台具備的效能與效率。