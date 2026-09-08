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大華美國 MAG7+成分股換血 直攻 AI 變現與雲端安全雙軌防線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
009815「三進三出」。資料來源：大華銀投信、臺灣證券交易所
009815「三進三出」。資料來源：大華銀投信、臺灣證券交易所

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠表示，四大雲端服務龍頭（CSP）微軟、亞馬遜、Alphabet與Meta持續上調資本支出計畫，2026全年資本支出預計突破7,000億美元新高。這股前所未有的資金巨浪，可望為美股科技股第4季的獲利成長與估值表現，提供強力的支撐。

郭修誠表示，在市場避險情緒降溫下，美股重回上升軌道，其中，科技巨擘與AI相關硬體族群再度成為資金追捧的核心，全球AI伺服器與高效能算力的強勁需求並未改變。

郭修誠分析指出，即便晶片大廠博通在公布財報後，因短線財測未達市場極高期望而導致盤後股價一度重挫5%，但公司隨即釋出極具震撼力的長期展望，預估2027年AI營收將翻倍成長至1,150億美元，激勵股價跌幅顯著收斂。這些美股巨頭相繼開出亮麗成績單，徹底打消市場對於「AI投資泡沫」的疑慮，顯示由高效能算力帶動的基礎建設需求不僅未見放緩，更正處於商業化變現的黃金爆發期，直接印證AI基礎建設浪潮才剛步入主升段。

郭修誠直言，當前美股科技股具備三大利多的強勁支撐。首先是「企業獲利雙位數成長」的真金白銀，研調機構 FactSet 數據顯示，美股科技業盈餘預估持續獲得上修，展現遠超大盤的營運韌性。其次是「AI二階擴散效應」發酵，AI技術應用正加速由單純的晶片製造與算力建設，擴展至雲端資安、邊緣運算及企業端軟體服務，為科技巨擘創造出多元且永續的現金流來源。最後則是季節性資金面的助攻，歷史經驗顯示，第4季美股多具備季節性多頭特徵，其後續的漲升動能值得期待。

郭修誠表示，因應美股市場結構的快速變化與產業脈動，主打掌握科技核心戰力的大華美國MAG7+（009815）所追蹤的Magnificent 7 Plus Big Tech Index」於9月3日盤前正式實施最新成分股調整生效。這次換股呈現三進三出的動態優化，剔除埃森哲（ACN，前權重0.4%）、直覺（INTU，前權重0.3%）與優步（UBER，前權重0.5%）；同步新增強勢強化的戰略要角，包含網路安全巨頭Palo Alto Networks（PANW，新增權重0.9%）、雲端資安龍頭CrowdStrike Holdings（CRWD，新增權重0.6%）及類比晶片大廠亞德諾半導體（ADI，新增權重0.5%）。

從這次換股策略可清楚看出，投資組合在維持前十大重倉股穩健架構的前提下，進一步深化AI硬體與雲端安全（Cybersecurity）的雙軌部署。換股後，前十大持股由輝達（NVDA）以15.5%權重居首，蘋果（AAPL）14.4%、微軟（MSFT）11.4%、Alphabet（GOOGL）10.8%與亞馬遜（AMZN）7.7%緊隨其後；台灣半導體龍頭台積電ADR（TSM）則維持5.8%的吃重比例，博通（AVGO）占5.0%，Meta佔4.2%，特斯拉（TSLA）占4.2%，美光（MU）占3.1%。這次成分股的精準調整，凸顯出隨著AI應用由基礎算力擴展至邊緣運算與軟體層級，網路安全與高階模擬晶片已成為不可或缺的防護與傳輸基石。

新增 PANW 與 CRWD 強化企業數位轉型中的資安防禦網，而 ADI 則奠定AI延伸至實體終端與工業應用的晶片基礎。搭配博通高瞻遠矚的AI營收翻倍預測，以及Dell等伺服器大廠展現的營運強勁爆發力，從基本面來看，美股科技股依然具有強大的支撐力。

展望第4季，郭修誠表示，在總體經濟利率趨穩與算力需求飆升的雙輪驅動下，美股科技股的領頭羊地位無懈可擊。從硬體晶片、網路傳輸到雲端資安防線，全產業鏈正展現軟硬兼備的強勁綜效。對於全球投資人而言，進入第4季前夕，短線的宏觀波動與盤整，正是投資人提前布局美股高成長潛力、掌握 AI 資本浪潮的投資關鍵契機。

009815透過這次換股，剔除成長放緩標的並精準吸納具備強勁AI技術護城河的新星，不僅鞏固前十大龍頭企業的強者恆強優勢，更為投資人全面掌握美股AI算力、雲端安全與半導體供應鏈下一波產業成長週期做好最佳準備。

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