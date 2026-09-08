揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計
安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。
安謀表示，隨著代理式 AI持續拓展智慧系統的能力，實體AI也正將這些智慧導入各種產業，所涵蓋的全球經濟活動規模達數兆美元，並可望在2030年左右形成每年2,000億美元的運算商機。要掌握這項商機，就必須將AI模型、軟體、運算、感測器與致動器整合為值得信賴、可大規模部署的完整系統，讓智慧機器能夠感知、推論與行動，這需要在日益複雜的生態系中展開更廣泛的合作。
因此，安謀宣布推出Arm 實體 AI全面設計（Arm Total Design for Physical AI），串聯橫跨實體AI技術堆疊的80多家公司，包括AWS、Hugging Face、恩智浦、西門子等，以共同加速實體AI的發展。同時，身為生態系首批協作倡議之一，安謀推出「機器人能力分級框架（Robotics Capability Framework）」，做為建立共同語言的起點，以定義並推進機器人能力發展。
安謀提到，自動駕駛汽車與機器人正在面臨許多相同的挑戰，涵蓋感知、AI、即時控制、安全與高效運算。OEM 與合作夥伴需要降低整合風險、最佳化工作負載，並更快地從概念驗證邁向實際部署。Arm實體 AI全面設計匯聚軟體堆疊、AI 模型、感測器、運算硬體、虛擬平台與數位孿生等領域的能力，讓解決方案能更早進行開發與驗證。
安謀首席架構師Richard Grisenthwaite在最新倡議書中陳述，機器人技術正快速發展，但產業目前仍缺乏一套共同語言，來描述、比較並溝通日益智慧化的機器所具備的能力。這種碎片化讓機器人系統更難設計、整合與擴展。正如SAE等級為駕駛自動化建立共同語彙，機器人產業也需要自己的共同語言，而安謀具備獨特優勢，能夠凝聚產業共同因應這項挑戰。
機器人能力分級框架將為機器人系統定義由基礎到進階的能力層級，把真實世界使用場景與機器人的行為、輸出及系統需求連結起來，包括延遲、運算配置、記憶體與功耗限制、確定性與安全性。安謀表示，未來也將持續與多家企業共同完備這套框架，並邀請更多的產業夥伴共同推動這項框架的後續發展。
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