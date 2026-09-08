半導體職缺年增逾兩成 104《半導體業人才報告書》揭五大趨勢
AI投資熱潮持續推升半導體產能，人才需求也跟著全面擴張。104人力銀行8日發布《2026半導體業人才報告書》，今年半導體業每月徵才達4.7萬人，年增逾兩成；且AI相關職缺持續成長，每四個半導體職缺，就有一個與AI相關。
104人力銀行人才永續長鍾文雄表示，今年報告書揭露半導體徵才五大趨勢。第一，受惠產業動能強勁、訂單暢旺，職缺數全面成長，招募需求也逐步外溢至其他產業；第二，AI相關職缺持續增加，幾乎每四個半導體職缺，就有一個與AI相關；第三，隨海外設廠加速，美加地區外派職缺來到近年新高。
第四，專業技術人才身價持續攀升，部分技術職薪資已可比肩主管職；第五，企業招募條件更加多元，部分職務科系限制持續放寬，文法商等非理工背景人才也有機會進入半導體產業。
報告指出，半導體業目前需求最大的三大類職務，每月徵才人數均突破萬人。以生產製造、品管、環衛類1萬4,798人居首，其次是操作、技術、維修類1萬1,934人，研發相關類也達1萬1,163人。若從「求供比」觀察，營建、製圖類求供比高達12.5，代表平均每名求職者可分到12.5個工作機會，連續兩年居各類職務之冠。
AI則進一步放大搶才力道。報告顯示，今年6月半導體業AI相關工作機會平均每月達1萬765個，寫下歷年同期新高，也較2022年的6,437個成長67%；AI職缺占整體半導體工作機會比重，也由2022年的15.8%升至今年23.9%。
半導體產業海外布局，也讓人才競爭向外延伸。報告指出，其他亞洲地區仍是目前外派需求最大市場，但美加地區外派工作自2025年起明顯增加，今年更寫近年新高。
在缺才壓力下，企業也開始放寬科系限制。今年生產製造、品管、環衛類職缺「科系不拘」占比由38%升至41%，操作、技術、維修類由58%提高至60%，研發相關類也由23%升至26%。
工研院半導體研究部研究員黃慧修表示，今年全球半導體市場規模預估達1.65兆美元，年成長108.1%，其中記憶體年增302%、邏輯IC年增42%。隨AI相關需求快速攀升，供給端產能擴充與調整速度不及需求成長，使部分領域供需缺口持續擴大。
黃慧修指出，AI正在加速半導體技術開發，半導體成長也反過來推升AI算力，形成相互加速的循環。這不僅將持續擴大半導體市場規模，也會改變產業技術架構與供應鏈創新模式，推動產業進入新一輪成長階段。
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