AI、穩定幣與RWA逆轉金融 姚木川：台需打造世界級 AI 金融科技舞台

「2026第四屆AI金融科技發展論壇」9月8日於台大集思會議中心蘇格拉底廳登場，聚焦「AI金融創新 × 數位信任 × 普惠金融」，探討AI、穩定幣、RWA、數位身分與金融科技投資等下一世代金融議題。AI金融科技協會理事長姚木川指出，全球金融正迎來穩定幣、RWA和AI的重新定義與結構性改變，台灣需打造世界級AI金融科技舞台。

當AI開始代理人類工作、穩定幣開始改變全球資金移動方式、RWA讓實體資產走向鏈上，金融產業面對的已不只是「數位轉型」，而是「數位信任」及金融基礎建設與商業模式的重新定義。

姚木川指出，全球金融正同時迎來三項結構性改變，即穩定幣重新定義貨幣與支付、RWA重新定義資產與流動性、AI重新定義金融服務與決策模式；而數位信任，則將成為支撐三者運作的共同底座。台灣不僅要擁有世界級的AI半導體技術，更需要打造世界級的AI金融科技舞台。

該論壇由AI金融科技協會主辦、國家發展委員會指導，證券期貨周邊機構（證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所）、台企銀（2834）、博士旺（3555）、灣谷科技、普匯金融等攜手台北大學、東吳大學、台灣大學等六所知名大學協辦，匯聚政府、金融機構、科技業者、學界、創投及國際虛擬資產代表。論壇致詞嘉賓包括國發會副主委詹方冠、前數發部長黃彥男、台灣法治會計學會理事長李坤璋以及電支公會理事長劉美玲。

本屆論壇將國際視野帶進台灣，集結包括泰達Tether、日本SBI Holdings、渣打銀行Zodia Custody、新加坡金融科技治理與創新研究院等國際機構代表，從美元穩定幣、亞洲數位資產市場、機構級託管到RWA實務，與博士旺創新、灣谷科技及普匯金融等創新共同解析鏈上金融如何逐步由加密資產市場走入主流金融體系。

另一方面，AI快速進入開戶、授信、支付、投資及AI Agent代理交易，也讓「誰在交易、誰授權AI、責任歸屬於誰」成為金融科技下一階段無法迴避的問題。因此，論壇也特邀台企銀分享暢談創新數位身分、授權、Fast-ID與AI信任治理議題。

在普惠金融方面，阿爾發、美家人力分別分享如何利用AI降低金融服務成本、提高風險辨識效率，將服務延伸至中小企業、年輕族群、移工及過去不易被傳統金融充分服務的客群，讓「金融科技」不只是金融機構的效率工具，更真正轉化為全民可使用的金融基礎設施。

壓軸則聚焦「AI金融創新百億基金」及創業投資，由創投公會副理事長也是台新創投總經理林宇聲主持，邀集數發部、中華開發、中華投資及紅樓資本等投資與產業代表，思考如何把台灣雄厚資本與世界級AI硬體優勢，進一步轉化成AI應用、FinTech、RegTech、數位信任、資安及金融SaaS的新創產業動能。

AI金融科技協會認為，台灣已擁有半導體與AI硬體的「護國神山」，下一步更應透過制度開放、資本投入及應用創新，讓金融科技企業遍地開花，形成一座由AI金融、數位信任、穩定幣、RWA及普惠金融共同構成的「金融科技護國群山」。讓科技創新金融、信任連結世界、金融實現普惠，再創一次屬於台灣的經濟奇蹟。