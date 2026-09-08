快訊

蛋黃酥界愛馬仕退燒？昔拿演唱會票換、如今黃牛原價賣 網點致命傷

愛妻人設崩塌？體育主播王人瑞被爆「婚內約砲」 民視怒了

MiLB／前韓職洋投3A飆完全比賽 寫小聯盟近9年首見紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

AI、穩定幣與RWA逆轉金融 姚木川：台需打造世界級 AI 金融科技舞台

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
「2026第四屆AI金融科技發展論壇」9月8日於台大集思會議中心蘇格拉底廳登場，聚焦「AI金融創新 × 數位信任 × 普惠金融」，探討AI、穩定幣、RWA、數位身分與金融科技投資等下一世代金融議題。記者黃于庭／攝影
「2026第四屆AI金融科技發展論壇」9月8日於台大集思會議中心蘇格拉底廳登場，聚焦「AI金融創新 × 數位信任 × 普惠金融」，探討AI、穩定幣、RWA、數位身分與金融科技投資等下一世代金融議題。記者黃于庭／攝影

「2026第四屆AI金融科技發展論壇」9月8日於台大集思會議中心蘇格拉底廳登場，聚焦「AI金融創新 × 數位信任 × 普惠金融」，探討AI、穩定幣、RWA、數位身分與金融科技投資等下一世代金融議題。AI金融科技協會理事長姚木川指出，全球金融正迎來穩定幣、RWA和AI的重新定義與結構性改變，台灣需打造世界級AI金融科技舞台

當AI開始代理人類工作、穩定幣開始改變全球資金移動方式、RWA讓實體資產走向鏈上，金融產業面對的已不只是「數位轉型」，而是「數位信任」及金融基礎建設與商業模式的重新定義。

姚木川指出，全球金融正同時迎來三項結構性改變，即穩定幣重新定義貨幣與支付、RWA重新定義資產與流動性、AI重新定義金融服務與決策模式；而數位信任，則將成為支撐三者運作的共同底座。台灣不僅要擁有世界級的AI半導體技術，更需要打造世界級的AI金融科技舞台。

該論壇由AI金融科技協會主辦、國家發展委員會指導，證券期貨周邊機構（證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所）、台企銀（2834）、博士旺（3555）、灣谷科技、普匯金融等攜手台北大學、東吳大學、台灣大學等六所知名大學協辦，匯聚政府、金融機構、科技業者、學界、創投及國際虛擬資產代表。論壇致詞嘉賓包括國發會副主委詹方冠、前數發部長黃彥男、台灣法治會計學會理事長李坤璋以及電支公會理事長劉美玲。

本屆論壇將國際視野帶進台灣，集結包括泰達Tether、日本SBI Holdings、渣打銀行Zodia Custody、新加坡金融科技治理與創新研究院等國際機構代表，從美元穩定幣、亞洲數位資產市場、機構級託管到RWA實務，與博士旺創新、灣谷科技及普匯金融等創新共同解析鏈上金融如何逐步由加密資產市場走入主流金融體系。

另一方面，AI快速進入開戶、授信、支付、投資及AI Agent代理交易，也讓「誰在交易、誰授權AI、責任歸屬於誰」成為金融科技下一階段無法迴避的問題。因此，論壇也特邀台企銀分享暢談創新數位身分、授權、Fast-ID與AI信任治理議題。

在普惠金融方面，阿爾發、美家人力分別分享如何利用AI降低金融服務成本、提高風險辨識效率，將服務延伸至中小企業、年輕族群、移工及過去不易被傳統金融充分服務的客群，讓「金融科技」不只是金融機構的效率工具，更真正轉化為全民可使用的金融基礎設施。

壓軸則聚焦「AI金融創新百億基金」及創業投資，由創投公會副理事長也是台新創投總經理林宇聲主持，邀集數發部、中華開發、中華投資及紅樓資本等投資與產業代表，思考如何把台灣雄厚資本與世界級AI硬體優勢，進一步轉化成AI應用、FinTech、RegTech、數位信任、資安及金融SaaS的新創產業動能。

AI金融科技協會認為，台灣已擁有半導體與AI硬體的「護國神山」，下一步更應透過制度開放、資本投入及應用創新，讓金融科技企業遍地開花，形成一座由AI金融、數位信任、穩定幣、RWA及普惠金融共同構成的「金融科技護國群山」。讓科技創新金融、信任連結世界、金融實現普惠，再創一次屬於台灣的經濟奇蹟。

穩定幣 舞台 金融科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國泰金控技術年會15日登場 首度公開AI「數位同事」創新試驗成果

2026 FinTech Taipei 10月登場 AI與虛擬資產法制打造智慧金融新未來

XREX集團奪首屆AFA Awards！交易所、跨境支付與監理科技三軌並進

台灣文化科技大會 百場產業活動引領邁入 AI 次元

相關新聞

OpenAI最強模型問世 黃仁勳唱旺AGI

輝達執行長黃仁勳6日透過X平台發文指出，OpenAI最強模型GPT-6版本Astra問世，宣告通用人工智慧（AGI）時代來臨。因應AGI世代強大算力需求，後續將有40萬顆GPU上線，為AI發展提供更多運算資源。

揪團搶占機器人商機 安謀宣布推出Arm實體AI全面設計

安謀(Arm)串聯生態系，搶占實體AI商機，宣布Arm全面設計（Arm Total Design）生態系倡議拓展至實體 AI，將整合技術堆疊中各層合作夥伴的專業能力，降低整合複雜度，加速自主系統開發。

賴清德總統：產學研合作鏈結全球 台灣要看得遠走得快

賴清德總統昨（7）日表示，面對AI浪潮、淨零轉型及全球供應鏈重組等挑戰，台灣要看得更遠、走得更快。政府積極推動五大信賴產業及AI新十大建設，期盼工研院持續布局前瞻技術，促成產學研及新創合作，讓產業更強、國家更有韌性，台灣成為世界不可或缺、值得信賴的力量。

護國神山還需要「錦上添花」嗎？台版晶片法減稅紅利 夠北市學生吃15年營養午餐

台灣史上數一數二的租稅抵減方案「台版晶片法案」，到底給出多少租稅優惠？今年財政部首度揭曉，答案是一年530億，可以給台北市學生吃15年的營養午餐。2023年，台灣為了跟上美歐日的潮流，新增「產業創新條例」第10條之2，研發夠前瞻、投資設備百億以上的國際供應鏈關鍵企業，其研發與設備都可高額抵減。

Google、亞馬遜、微軟...科技巨頭財報「兩樣情」美股專家：分散風險這樣配

美股半年財報落幕，科技巨頭繳出亮眼成績單，市場情緒卻出現戲劇性分歧。Google母公司Alphabet（GOOG）明明獲利大幅成長，盤後股價卻遇挫，亞馬遜（AMZN）與微軟（MSFT）則受市場正面回饋，使不少投資人陷入迷惘。美股投資專家施雅棠指出，短線股價漲跌充滿隨機性，預測當日漲跌好比「買樂透」，應從企業資本支出與現金流變化中，看清AI產業從硬體軍備競賽走向軟體實體落地的長線趨勢。

AI、穩定幣與RWA逆轉金融 姚木川：台需打造世界級 AI 金融科技舞台

「2026第四屆AI金融科技發展論壇」9月8日於台大集思會議中心蘇格拉底廳登場，聚焦「AI金融創新 × 數位信任 × 普惠金融」，探討AI、穩定幣、RWA、數位身分與金融科技投資等下一世代金融議題。AI金融科技協會理事長姚木川指出，全球金融正迎來穩定幣、RWA和AI的重新定義與結構性改變，台灣需打造世界級AI金融科技舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。