大立光衝刺 CPO資本支出將創高

即便外資大舉調降評等，大立光（3008）衝刺共同封裝光學（CPO）新事業腳步並未因而停歇。為衝刺CPO，大立光今年來已斥資近63億元五度獵地，一舉超越上半年資本支出48億元。外界預期，大立光後續仍會持續獵地，2026年資本支出將再寫新猷，連三年突破百億大關，後續要拿出實績證明給各界看。

大立光近月以來挾CPO題材發威，伴隨加快獵地，8月來股價自4,035元一路起漲，最高一度站上7,995元新天價，短短一個月漲幅翻倍，成盤面焦點。隨蘋果新機於本周亮相，今年iPhone 18最大亮點為旗艦機種首度搭載可變光圈鏡頭，外界預期，大立光仍為主力供應商，為下半年獲利添翼。

談及發展CPO的優勢，大立光董事長林恩平日前表示，不同於其他對手都是買進機器做組裝，大立光從頭到尾機台設備都是內製自建，「才讓我們有這個（CPO）能力。」

據了解，大立光自製設備包括六軸主動對位加工機、點膠及測試機台等。外界看好，大立光累計20多年發展的自動化能力，足以克服CPO生產瓶頸中的效率及精度兩大難題。

大立光已連續兩年資本支出突破百億元大關，去年因最後一座新廠興建完成，資本支出一舉衝上120億元新高，年增逾12%，預期今年隨iPhone 18新機推出，加上因應發展CPO需求，大立光自6月底開始大舉在台中獵地，短短一個多月，已斥資約63億元在台中買下五塊土地，相關資本支出將顯示於本季財報，一舉超越上半年資本支出。