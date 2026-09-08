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AGI時代來了！AI推理、創作等能力進化 記憶體鏈歡呼

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
業界預期，AGI時代來臨後，儲存裝置市場需求將進一步爆發，群聯、威剛等受惠大。聯合報系資料照
業界預期，AGI時代來臨後，儲存裝置市場需求將進一步爆發，群聯、威剛等受惠大。聯合報系資料照

OpenAI推出新一代模型GPT-6 Astra，展現強大的推理、創作及自主執行任務能力，輝達執行長黃仁勳看好Astra為通用人工智慧（AGI）時代揭開序幕。業界預期，AGI時代來臨後，原本就已熱鬧滾滾的儲存裝置市場需求將更進一步大爆發，群聯（8299）、威剛、宜鼎等台廠受惠大。

業界分析，進入AGI時代，AI更會思考，更能大量生成文字、圖片、影音及程式碼，資料儲存量將呈爆炸性成長，除推升雲端資料中心擴充需求，AI PC、邊緣運算也需要更高容量、高速度的固態硬碟（SSD），群聯（8299）、威剛（3260）、宜鼎（5289）等NAND族群扮演要角。

群聯執行長潘健成看好，當AI從雲端走向裝置端，模型規模與記憶體需求持續攀升，已成為AI普及的關鍵挑戰，群聯以aiDAPTIV技術將NAND Flash延伸為AI記憶體資源，並可作為AI推論所需的KV Cache，讓大型模型在不大幅增加昂貴DRAM及GPU的情況下執行，直接掌握AGI帶動的高速、高容量儲存商機。

威剛方面，旗下TRUSTA企業級產品線已切入AI伺服器及資料中心市場，業界正向看待伴隨高容量固態硬碟滲透率提升，後續營運動能可期。

宜鼎長期深耕工業級與邊緣AI市場，布局高效能固態硬碟、嵌入式儲存及AI整合方案，也可望搭上企業將AI推論部署至工廠、醫療及智慧城市等終端的成長列車。

據悉，Astra整合預訓練、強化學習及對齊技術，除推理能力大幅提升，也能使用電腦、瀏覽網路、撰寫軟體及執行專業工作，與傳統生成式AI相比，新一代模型不只接收指令後產出內容，更能拆解複雜問題、規劃任務並呼叫工具，使AI從「聊天機器人」進一步轉向AI代理人（AI Agent）。

法人指出，AGI若加速落地，模型訓練、長上下文推論及多模態內容生成，都將產生龐大資料量，加上企業為保護資料隱私，逐步將AI運算移往本地端，NAND Flash從單純保存資料，升級為AI運算架構的關鍵資源。

記憶體 黃仁勳 群聯

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