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股后川湖8月營收64.66億元 連六月攻頂

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
川湖科技總部。圖片擷自公司官網
川湖科技總部。圖片擷自公司官網

股后川湖（2059）昨（7）日公布8月合併營收64.66億元，連續六個月改寫單月歷史新高紀錄，月增0.92%，年增344.42%；前八月合併營收291.53億元，創同期新高，年增163.96%。

川湖是伺服器滑軌廠，受惠AI伺服器需求強勁，川湖伺服器滑軌出貨旺，帶動營收高飛。川湖日前公告自結7月稅後純益47.87億元，年增321%，每股純益50.24元，單月大賺逾五個股本，加計上半年每股純益110.96元，前七月每股純益高達161.2元。法人看好，川湖8月營收再寫新猷，獲利值得期待。

川湖目前產能利用率約七到八成，因應市場強勁需求，旗下美國休士頓新廠預計9月投入量產，2027年下半年還有川湖二廠。川湖之前表示，未來兩到三年產能都充足，總投資金額規模估達百億元的川湖旗下川益三期、五期也將於2026年底動工，較原先規畫提前1.5年至兩年。

川湖執行副總王俊強之前指出，當初川益一期、二期合計面積為11萬平方公尺，川益三期、五期合計面積達22萬平方公尺，建廠資金除了自有資金之外，也會思考對全體股東最有利的作法，同時也是最有利的成本考量，下次法說會將更新後續資本支出計畫。

他說，不論客戶是開發GPU、ASIC，或是TPU等，未來的商機無限，機會無窮。川湖目前產品組合超過九成是伺服器產品。

法人指出，川湖在全球伺服器滑軌供貨份額達90%，看好該公司2026年與2027年動能，包括一，2026年輝達GB300出貨將達6.8萬櫃，年增172%；二，輝達Vera Rubin平台下半年進入量產，預估2027年達8萬櫃；三，亞馬遜AWS的ASIC T3晶片需求強勁，預估AWS的ASIC晶片需求量，2026年與2027分別成長25%與70%、分別達200萬與370萬顆。

除了GB300與ASIC晶片，川湖也受惠輝達Groq、Spectrum-X交換器、超微的MI450，以及Power Rack與Neo Cloud等新平台趨勢，法人預估，該公司今年每股純益挑戰239元。川湖昨天股價漲45元，收13,905元，成交量200多張。

營收 川湖 六月

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