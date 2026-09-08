OpenAI最強模型問世 黃仁勳唱旺AGI
輝達執行長黃仁勳6日透過X平台發文指出，OpenAI最強模型GPT-6版本Astra問世，宣告通用人工智慧（AGI）時代來臨。因應AGI世代強大算力需求，後續將有40萬顆GPU上線，為AI發展提供更多運算資源。
業界分析，以一顆GPU售價約6萬美元估算，輝達後續將有高達240億美元（約新台幣7,500億元）新訂單落袋，引爆龐大的晶片製造與後段封測需求，台積電（2330）是輝達GPU主力代工廠，後續先進製程接單持續熱轉；日月光投控（3711）、京元電（2449）等後段先進封裝協力廠也將是贏家。
黃仁勳特別指出，Astra這個模型是使用輝達晶片訓練。他在X發文說：「從ChatGPT、o1到Astra，只花了四年。AGI已經到來。恭喜OpenAI團隊。」
OpenAI上周發表Astra，宣稱這是全球「最聰明、也最符合人類意圖的模型」，能以無可比擬的速度、準確度和判斷力，處理要求最高的專業工作。OpenAI總裁布羅克曼（Greg Brockman）在記者會上也說：「歡迎來到AGI時代。」
Astra已上線數日，並逐步開放給各用戶使用，當前幾乎獲得市場好評。
AGI是「artificial general intelligence」的縮寫，通常是指能力比美甚至超越人類的AI模型，但目前並沒有明確一致的定義，卻已成為各大尖端AI實驗室追求的主要目標。
OpenAI把AGI定義為「高度自主、能在大多數具有經濟價值的工作上勝過人類的系統」。OpenAI宣稱Astra是研究上的重大突破，也代表人類能交由AI代勞的工作將出現重大轉變，本周起陸續開放客戶使用。
黃仁勳在X貼文還透露，接下來將有更多運算資源上線。他說：「下一步將有40萬顆GPU上線。」
OpenAI、Meta、Anthropic和Google等尖端AI業者，近年愈來愈仰賴輝達製造的先進晶片。OpenAI今年3月公布募資消息時，更稱輝達是「我們基礎設施的根基」。OpenAI當時表示，我們的模型訓練系統，以及大部分推論系統，目前仍以輝達GPU運行。
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