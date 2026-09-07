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傳Google台灣大裁員3至5成 官方澄清：完全背離事實

中央社／ 記者吳家豪台北7日電

Threads等社群平台傳出Google台灣將啟動大規模裁員，甚至聲稱各組將裁撤至少30%至50%人力、高階人員全被炒，並點名位於新北板橋的TPKE辦公室為重災區。Google今天澄清，外傳裁撤3至5成等數據「完全背離事實」，目前各辦公室仍持續釋出職缺。

Google台灣對中央社記者表示，「為了讓營運更有效率、減少組織層級，並為公司長遠發展做好準備，我們的團隊一直持續在進行調整。隨著把資源聚焦在核心目標與未來重大機會，這些相關的調整工作將會持續進行。」

至於實際受影響人數、占台灣總員工數比例及部門，Google台灣並未公布相關資訊。

據了解，Google因應業務發展微調人力，屬於常態性的例行調整，過去幾年皆有持續進行，並非外界所想像的突發性大規模裁員，且受影響員工可依內部機制申請轉調其他職缺。

若檢視Google官方求職網站，Google在台灣的招募作業持續進行中。其中台北市辦公室釋出包括業務、行銷職缺，以及雲端、人工智慧（AI）與機器學習等軟體工程相關職缺；新北市板橋辦公室則聚焦硬體與消費性電子產品，涵蓋Pixel手機、Pixel相機、延展實境（XR）與晶片研發等多元職缺，打破外界大規模縮編的傳聞。

Google先前於2日宣布，將擴建位在台北士林的AI基礎建設研發中心，提升60%的辦公空間。同日訪台的Google AI與基礎架構資深副總裁暨首席技術專家瓦達特（Amin Vahdat）表示，台灣已是Google在美國以外最大的硬體研發據點，希望未來持續擴展。

Google 裁員 台灣大

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