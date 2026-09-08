台積電秦永沛談成功方程式 半導體研發沒有任何捷徑

工研院新任院士、台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛昨（7）日分享他的成功方程式，強調秉持「追根究柢，做到極致」精神，將實驗室製程技術轉化為世界級量產能力。在他看來，半導體卓越製造與技術研發，「沒有任何捷徑」。

秦永沛提到，獲選工研院院士是「無上的肯定與榮譽」，並將這份至高無上的榮耀歸功於台積電整個營運團隊。

秦永沛與工研院淵源深厚，他1982年加入工研院電子所參與「次微米計畫」，並於1987年加入甫成立的台積電，投入全球首創的晶圓代工模式。

擔任台積電晶圓廠廠長期間，他將數據分析與「追根究柢」的管理哲學導入生產線。晶圓二廠成立初期，首批產品良率一度掛零，團隊從大量機台紀錄中抽絲剝繭，找出問題根源，成功化解量產危機，也將「Follow-up」追蹤到底精神，深植台積電的企業文化。