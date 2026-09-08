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新科三院士…造山者+生命靠山

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

台積電（2330）執行副總經理暨共同營運長秦永沛、瑞昱（2379）董事長邱順建，及台北榮民總醫院院長陳威明獲選為工研院新任院士。工研院董事長吳政忠昨（7）日表示，三位新任院士分別是台灣半導體護國群山的「造山者」，及守護國人健康的「生命靠山」，皆為台灣產業與社會發展帶來卓著貢獻。

吳政忠指出，面對地緣政治、供應鏈重組與生成式AI崛起，台灣正迎來重要發展契機。台灣已從早期向歐美取經的「學習者」，成為半導體與關鍵技術領域不可或缺的合作夥伴。

他舉例，工研院將打造「先進半導體研發基地」，超前部署先進封裝與綠色半導體技術；深化台美量子晶片合作，助台灣從「矽島」邁向「量子島」；並推動「台灣無人載具系統研發聯盟」，建立國產自主且具韌性的無人機供應鏈。

工研院還取得美國境外首個「綠色無人機系統（Green UAS）」評鑑授權，協助台灣接軌國際、拓展全球商機。未來工研院將持續凝聚院士的卓越智慧與產業影響力，深化供應鏈韌性，攜手邁向綠色永續未來。

院士 生命 瑞昱

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