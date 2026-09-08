賴清德總統：產學研合作鏈結全球 台灣要看得遠走得快

賴清德總統昨（7）日表示，面對AI浪潮、淨零轉型及全球供應鏈重組等挑戰，台灣要看得更遠、走得更快。政府積極推動五大信賴產業及AI新十大建設，期盼工研院持續布局前瞻技術，促成產學研及新創合作，讓產業更強、國家更有韌性，台灣成為世界不可或缺、值得信賴的力量。

賴總統昨天出席「第15屆工研院院士授證典禮」致詞時指出，台灣經濟成長突飛猛進，半導體、人工智慧、ICT、電子零組件等產業，都在國際上執世界之牛耳。

賴總統提到，很多人關心台灣何以變得這麼強，真正原因就在工研院，台灣經濟成長並非一蹴可幾，也不是一日之間完成，而是幾十年來不斷累積與成長才有今日成就，感謝貢獻及參與其中的院士，向大家表達敬意。

他說，工研院是台灣產業科技創新的重要基地。自2012年設立院士制度以來，迄今遴選出71名各領域領航者。他們以專業開創新局，也以經驗提攜後進，帶領台灣突破挑戰、走向世界。

工研院三位新任院士為：台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、瑞昱半導體董事長邱順建，及台北榮民總醫院院長陳威明。

賴總統提到，今年獲選的三位院士都有卓越事蹟，秦永沛從1987年台積電創立之初，就投身半導體產業，帶領團隊完成28奈米到2奈米製程良率突破，奠定台積電在先進製程領先地位，讓台灣在AI與高效能運算時代持續站在全球供應鏈核心。

邱順建長期帶領瑞昱半導體，從台灣本土IC設計公司成長為全球前十大無晶圓廠IC設計企業。瑞昱在網路通訊、電腦音訊及智慧家電等多項關鍵晶片，市占率名列全球第一，也帶動台灣資通訊產業成長。

陳威明是骨骼肌肉腫瘤及人工關節手術的重要權威，長期照護全國超過六成的骨肉瘤病患，並成立「骨肉瘤關懷之家」，被病童親切地稱為「陳爸爸」。疫情期間，更率先推動池化核酸檢驗，守住科技產業及民生供應鏈，充分展現醫療專業與人文關懷。

賴總統期許所有工研院院士為台灣未來的發展提出建言，協助政府及產業掌握科技趨勢，取得先機。期盼院士們持續提攜年輕世代，促成企業、學研及新創合作，讓更多技術走出實驗室、進入產業，協助中小企業加速轉型；並運用國際影響力，深化台灣與全球民主夥伴的連結，讓台灣以卓越的技術和堅韌的供應鏈，成為世界不可或缺、值得信賴的力量。