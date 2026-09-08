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總統授證新科院士 工研院展現跨域能量
工研院昨天舉辦第十五屆院士授證典禮，賴清德總統親自為三位新科院士授證，分別為台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、瑞昱半導體董事長邱順建，以及台北榮總院長陳威明。典禮以「跨域創新、韌性共榮」為主軸，賴總統並參觀特展，了解工研院在先進半導體、ＡＩ、智慧機器人、無人載具及永續環境等領域的研發成果。
賴總統表示，政府推動五大信賴產業及ＡＩ新十大建設，工研院均扮演關鍵角色，台灣產業實力是數十年累積的成果，感謝院士們的貢獻。其中，秦永沛自台積電創立初期投入半導體產業，帶領團隊突破廿八奈米至二奈米製程良率，鞏固台積電先進製程領先地位。
賴清德指出，邱順建帶領瑞昱躋身全球前十大無晶圓廠ＩＣ設計企業，多項網通、音訊及智慧家電晶片市占全球第一；陳威明是骨肉瘤及人工關節權威，照護逾六成骨肉瘤患者，並成立骨肉瘤關懷之家，兼具卓越醫療與醫院治理能力。
工研院董事長吳政忠表示，新科院士分別是半導體「造山者」與守護健康的「生命靠山」。面對地緣政治、供應鏈重組及生成式ＡＩ崛起，台灣已從向歐美取經的學習者成為半導體與關鍵技術合作夥伴。工研院將持續布局先進半導體、深化台美量子晶片合作及無人載具，打造具韌性的供應鏈，並取得美國境外首個「綠色無人機系統」評鑑授權，協助台灣接軌國際、拓展商機。
賴總統也參觀特展，看到國產四足機器人能進入涵洞、火場執行任務；無人機群也能在山區協同勘災，為搜救爭取時間，展現工研院科技促進產業升級、強化社會韌性及守護人民安全的成果。
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