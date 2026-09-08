工研院新科院士秦永沛 分享台積高良率哲學

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛昨獲選工研院新科院士，回顧在台積電服務近四十年，他表示，始終堅信半導體卓越製造與技術研發沒有捷徑；另一位獲選院士的台北榮總院長陳威明則說，這是對北榮醫療團隊及長期共同合作的生技及資通訊夥伴的肯定，北榮將推動更多前瞻醫療技術落地。

工研院昨舉行院士授證典禮，秦永沛、瑞昱半導體董事長邱順建及陳威明獲選新科院士，台積電董事長魏哲家和台積電執行副總暨共同營運長米玉傑也到場祝賀。

秦永沛一九八二年加入工研院電子所「次微米計畫」，並於一九八七年加入甫成立的台積電，投入全球首創的晶圓代工模式。擔任晶圓廠廠長期間，他將數據分析與「追根究柢」的管理哲學導入生產線。

秦永沛回憶，當晶圓二廠成立初期，首批產品良率一度掛零，團隊從大量機台紀錄中抽絲剝繭，甚至有工程師花了三、四天，在顯微鏡下逐層剝開晶片，找出問題根源，成功化解量產危機，也將「Follow-up」追蹤到底的精神，深植台積電的企業文化。

秦永沛指出，他在台積電的職涯中，與營運團隊一起克服無數次技術瓶頸，將卓越製造技術轉換為量產實力，成就全球科技創新，這份成就不是一人便可以達成。他並感謝台積電創辦人張忠謀有遠見創立晶圓代工這個改變世界的商業模式，魏哲家、前董事長劉德音多年的領導與提攜，以及一起工作的台積員工，共同克服許多困難，達到一次又一次的成功與創新。

邱順建則說，獲選院士不僅是對個人，也是對瑞昱團隊創新成果的肯定，未來將持續以研發創新推動高科技普及化，實現「智慧聯網生活」願景，為台灣及全球科技發展創造更大價值。

至於行醫卅八年的陳威明完成逾三萬台骨科手術，是聞名國際的骨腫瘤治療與關節重建領域的專家。近十年來擔任北榮副院長、院長，即使肩負繁重的行政工作，始終沒有離開臨床第一線。對於當選工研院院士，他深感榮耀，也倍感責任重大。

陳威明表示，醫療的本質是挽救生命、幫助病人重拾健康，科技則是推動醫療進步的最佳助手。當選工研院院士是對北榮醫療團隊及長期共同合作的生技及資通訊夥伴的肯定。北榮將持續深化醫療與科技界的合作，讓台灣的醫療軟實力與硬體科技結合，推動更多前瞻醫療技術落地。

由於多使用健保醫材，陳威明被病人暱稱為「陳健保」。他說自己不反對自費醫療，只是不贊同沒有實質療效差異、卻徒增病人負擔的自費項目，「醫療的價值，應該回到病人本身。」