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Google台灣否認大裁員
Threads昨（7）日上有網友轉述指出Google台灣裁員，並指幅度至少30%~50%，且「高階全被開」。
Google台灣否認相關說法，指出針對營運效率與公司核心目標，近幾年人力確實持續進行調整，但網友說法太誇張。
Google台灣官方聲明表示：「為了讓營運更有效率、減少組織層級，並為公司長遠發展做好準備，我們的團隊一直持續在進行調整。隨著我們把資源聚焦在核心目標與未來重大機會，這些相關的調整工作將會持續進行。」
有網友翻譯社群媒體X上的網友發言：「終於輪到Google台灣了？X上這個meme帳號發文說台灣Google已經開始裁員，各組至少30%~50%打包回家，高階職位全被開，重災區是板橋的TPKE。」還有留言表示已經看到資深員工領一包離開。
Google在新北市板橋設立了美國總部以外最大的硬體研發基地，Google台灣指出，在官方的工作職缺網站上，針對板橋有49個職位開缺，在台北市也有32個職缺。近期擴大了位於台北市士林區的AI基礎建設研發中心，辦公空間將再增加60%。
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