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興櫃股王 漢測8月合併營收創高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

興櫃股王、半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）昨（7）日公布8月合併營收首度突破5億元大關、達5.02億元，創單月歷史新高，月增4.1%，年增114.78%；前八月合併營收31.7億元，年增125.94%。

漢測昨天興櫃參考價收4,700元、跌33.47元。漢測將於9月22日轉上櫃，每股承銷價暫定2,250元，為台股史上最高承銷價，預計9月10日至9月14日辦理公開申購。配合轉上櫃，漢測競價拍賣自即日起至9月9日止，對外競拍共4,192張，競拍底價為每股1,800元。

漢測表示，8月營收衝高，主要受惠於半導體測試設備工程服務與客製化產品穩定成長，加上公司持續深化技術研發，自主開發的薄膜式探針卡已逐步導入客戶應用並開始貢獻營收，未來將持續拓展高速傳輸、矽光子及共同封裝光學（CPO）等次世代測試應用。

漢測指出，在高頻、高速傳輸技術布局上，該公司為全台唯一具備薄膜式探針卡自主研發、製造及整卡解決方案能力廠商，可提供從電路設計到組裝的一站式在地即時支援。

興櫃 營收 半導體

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