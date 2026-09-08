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集邦預期9月中小尺寸面板價格持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

集邦科技（TrendForce）公布最新8月下旬IT用面板報價，TrendForce研究副總裁范博毓表示，9月監視器（MNT）及筆記型電腦（NB）等IT面板價格，有望全面轉為持平。

范博毓表示，9月起監視器面板需求較前兩個月展現出相對穩定跡象，第3季整體需求依然較上半年疲弱。由於上游零組件成本持續增加，面板廠在定價上幾乎沒有退讓空間。品牌客戶在此情況下，也能理解面板廠的成本壓力，並未強勢要求降價。因此，預估9月主流監視器面板價格將全面持平。

至於，9月後的NB面板需求仍顯疲軟。范博毓指出，有鑑於整體面板需求，已在今年上半年大幅度提前反映，品牌客戶在下半年尾聲更傾向於落實嚴格的庫存管控。預估第3季主要品牌客戶的採購動能將季減15%至20%。

面板 監視器 價格

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