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TV面板報價止跌 雙虎來勁 集邦看好年底旺季備貨需求啟動

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
TrendForce研究副總裁范博毓表示，隨著年底促銷旺季的需求備貨拉動，加上上游零組件成本維持高檔，預期9月電視（TV）面板報價全面止跌。示意圖。 記者李珣瑛／攝影
TrendForce研究副總裁范博毓表示，隨著年底促銷旺季的需求備貨拉動，加上上游零組件成本維持高檔，預期9月電視（TV）面板報價全面止跌。示意圖。 記者李珣瑛／攝影

集邦科技（TrendForce）昨（7）日發布今年9月上旬面板價格的最新預測，TrendForce研究副總裁范博毓表示，隨著年底促銷旺季的需求備貨拉動，加上上游零組件成本維持高檔，預期9月電視（TV）面板報價全面止跌。面板雙虎群創（3481）、友達受此激勵，近日股價雙雙帶量走揚。

群創董事長洪進揚日前指出，顯示器領域群，受到零組件成本上漲，市場需求疲弱；而非顯示器領域群，維持穩健成長。展望市況，洪進揚表示，NB預估相對保守，但TV可望有穩定成長，不管是量，價格成本控制亦得宜。至於商用顯示器的工控應用也有不錯成績，這部分可望持續成長。

群創表示，隨著上半年品牌客戶提前備貨影響，整體面板需求轉趨平緩。放眼後市，群創將持續審慎關注中東地緣政治發展、能源及關鍵零組件成本等總體經濟變數，靈活應對市場變化，以維護穩健的營運表現。未來，群創也將持續推動「雙軌轉型」策略，聚焦資源於具長期成長潛力應用場域。群創預估今年第3季非顯示器部門營收大致持平、商用顯示器也維持第2季水準，但消費性顯示器估會有高個位數的衰退。

友達董事長彭双浪強調，儘管今年下半年仍面臨戰爭、缺料、供應鏈不確定性及記憶體缺貨等挑戰。友達將持續執行轉型策略，並期待能讓大眾看到「不一樣的友達」。

友達展望今年第3季三大支柱的產業景氣指出，消費性電子客戶需求仍偏弱；車用團隊持續深化與客戶合作，需求平穩；垂直場域業務則維持穩健成長。友達謹慎看待產業前景，持續檢視市場動態及客戶需求，聚焦於產品組合優化與庫存控管，以支撐營收與獲利穩定。

范博毓表示，電視面板9月需求受惠年底促銷旺季而穩定回溫。主要品牌客戶為因應下半年銷售，第3季電視面板採購量估將季增15%，提振面板廠對價格止穩信心。主要面板廠正計劃於10月大陸十一長假期間進行較長天數的稼動率調控，藉此優化供需結構，穩定後續價格走勢。在需求增溫與產能調控的雙重支撐下，9月電視面板價格有望全面止跌。

面板 止跌 群創

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