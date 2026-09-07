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PayEasy否認被駭客程式入侵 呼籲用戶更改密碼避免帳戶被盜用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

康訊數位整合旗下企業福利網平台PayEasy被盜取帳戶、下單購買價值逾5百萬元的電子禮券，康訊數位主動報警偵辦，但傳出PayEasy遭「駭客入侵」並盜用點數一事。PayEasy 7日強調，平台並非被嫌疑人以程式駭入，公司主動尋求警方偵辦，並呼籲用戶更換密碼或增加密碼強度，避免被「撞庫攻擊」導致資料外洩。

PayEasy指出，此案源自鄭姓嫌疑人自不明管道取得使用者帳密後，再到PayEasy進行測試登入，並非以「程式駭入」。PayEasy系統並未出現資安漏洞，嫌疑人是利用在其他網站外洩的帳密，「撞庫攻擊」（Credential Stuffing）平台，以測試是否能登入PayEasy會員並盜取個資購物。

PayEasy在第一時間除了立即凍結可能遭測試成功的會員帳號、通知會員更改帳號密碼外，亦通知平台的企業會員轉告員工更改密碼，並主動向警方報案、提供相關證物。且第一時間升級資安防護，包括身分驗證、交易驗證，以確保會員財產與資訊安全。

近期檢調單位已起訴嫌疑人，PayEasy也呼籲全體平台用戶立即更改密碼，避免一組密碼各處使用，並強化密碼，降低影響也阻斷歹徒犯案管道。

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