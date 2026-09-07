智慧生產到供應鏈整合 好食好事攜食農新創參展

好食好事加速器將於8日起參與「2026台灣智慧農漁周」，集結9家新創共組「食農科技韌性創新館」，並展現AI、數據、自動化與供應鏈科技加速進入食農產業，推動農業科技從單點應用走向更完整的系統整合。

好食好事今天發布新聞稿表示，「2026台灣智慧農漁周」將於9月8日至10日登場，此次「食農科技韌性創新館」以食農供應鏈為主軸，呈現科技在農業生產、水產養殖、食品採購及循環經濟等不同環節的應用。

展館進一步串起不同食農技術，例如悠由數據以AI及土地數據協助生產管理；擎壤科技以農用無人機回應農業缺工；蓋婭智壤科技從地下灌溉切入水資源與土壤管理；格園社會企業聚焦健康種苗；鮮田串接百香果種植、加工與市場；艾滴科技以AIoT及水質監測發展智慧白蝦養殖，台煬實業則將廢棄牡蠣殼轉化為再生材料。

好食好事表示，長期聚焦食品與農業供應鏈，透過新創加速、產業媒合與市場驗證，協助食農科技團隊將技術導入實際場域並推進商業化。

「好食好事基金會」是由頂新和德基金捐助成立的非營利組織，2017年推動「加速器計畫」以來，持續投入食農、食品科技與氣候科技領域，透過新創輔導、企業合作、投資鏈結與國際交流，協助新創從產品驗證走向市場拓展。