快訊

川普狂發文稱買股「為國家賺數千億」 又嗨喊月球屬美國…網傻眼

淡水藥師曾任職北榮遭辭退？陳威明：過去未涉及性平事件 已回頭訪查

楊文科曝光與陳見賢8年情誼 喊「風浪再大、兄弟同心」力挺團結

聽新聞
0:00 / 0:00

集邦：第2季DRAM產業營收季增近6成 受惠成熟製程缺口

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
受一般型DRAM合約價大幅上漲帶動，2026年第2季全球DRAM產業營收達1,547.3億美元。示意圖。路透
受一般型DRAM合約價大幅上漲帶動，2026年第2季全球DRAM產業營收達1,547.3億美元。示意圖。路透

研調機構集邦（Trendforce）7日指出，受一般型DRAM合約價大幅上漲帶動，2026年第2季全球DRAM產業營收達1,547.3億美元，季增59.5%。AI伺服器需求持續升溫，HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM同步成長，加上原廠庫存降至低檔、新增供給優先配置伺服器，整體供給擴張速度仍追不上需求。

進入本季，DRAM位元出貨量預估僅小幅增加，價格仍維持上行，不過受到部分大容量RDIMM需求轉往中低容量產品，以及PC、智慧手機客戶價格承受能力有限影響，一般型DRAM合約價季增幅預估收斂至13%至18%，其中原廠大幅縮減供給的消費型DRAM漲勢最強。

三大原廠方面，三星（Samsung）率先導入HBM4量產出貨，第2季位元出貨量增幅居三大廠之冠，加上平均售價大幅提升，單季營收609.8億美元，季增63.4%，以39.4%市占率穩居第一。

SK海力士（SK Hynix）第2季營收385.9億美元，季增37.9%，市占24.9%；由於HBM占整體出貨位元比重為三大原廠最高，平均售價增幅相對受限。美光（Micron）在產能有限下持續將產品組合往高單價伺服器DRAM傾斜，營收季增65.5%至360億美元，市占率升至23.3%。

相較三大原廠加速往先進製程與HBM移動，成熟製程供給缺口反而替台廠帶來更直接的成長空間。南亞科（2408）受惠DDR4、DDR3合約價明顯上漲，第2季營收26.12億美元，季增68.3%；華邦電（2344）營收9.98億美元，季增75.8%，成長幅度同樣亮眼。

力積電（6770）以自行生產的消費型DRAM計算，第2季營收1.15億美元，季增高達167.8%；若加計代工營收，季增幅仍達54%。集邦指出，待力積電取得美光製程技術授權後，預計將積極啟動下一波供給擴張。

展望後市，三大DRAM原廠仍將以先進製程升級作為增加位元供給的主要方式，晶圓投片擴張幅度有限，主要透過製程優化、取得無塵室及調整其他產品線空間小幅增加產能。成熟製程供給因此持續吃緊，南亞科、華邦電及力積電等業者，仍可望承接國際大廠轉向高階產品後留下的市場需求。

DRAM 營收 製程 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TrendForce：第2季DRAM產業營收季增59.5% 供給擴張仍不及需求成長

Google供應鏈基礎架構資深總監：DRAM供應相當緊張

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

記憶體多缺？明年恐加劇…韓券商：截至第3季 三星、SK海力士庫存不到十天

相關新聞

高階全被開？傳Google台灣大裁員 官方：有調整 但不可能大砍人

7日Threads上有網友轉述他人說法指出Google台灣裁員，並指幅度至少30-50%，「高階全被開」。Google台灣否認相關說法，指出針對營運效率與公司核心目標，近幾年人力確實持續進行調整，但網友說法太誇張。

運動部「揮汗有禮」夯 台灣大MySports App助攻

運動部9月起推動的「揮汗有禮」全民運動獎勵活動，帶起全民運動熱潮，台灣大哥大（3045）表示，旗下免費運動紀錄社群平台MySports App支援，用戶可於MySports「挑戰」專區加入活動，系統將自動依據跑步、騎車或登山軌跡之起終點行政區累積運動熱度；截至目前台灣有19縣市皆有用戶留下的運動足跡，吸引超過1萬人次熱情參與。

TrendForce：第2季DRAM產業營收季增59.5% 供給擴張仍不及需求成長

根據TrendForce最新記憶體產業研究，2026年第2季由於conventional DRAM(一般型DRAM)合約價顯著上漲，推升整體DRAM產業營收季增59.5%，近1,547.3億美元。

集邦：第2季DRAM產業營收季增近6成 受惠成熟製程缺口

研調機構集邦（Trendforce）7日指出，受一般型DRAM合約價大幅上漲帶動，2026年第2季全球DRAM產業營收達1,547.3億美元，季增59.5%。AI伺服器需求持續升溫，HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM同步成長，加上原廠庫存降至低檔、新增供給優先配置伺服器，整體供給擴張速度仍追不上需求。

iPhone 18發表倒數 Yahoo購物統計iPhone 17 Pro近期銷售稱霸

iPhone 18 Pro發表在即，新機話題升溫。Yahoo購物公布2026年至今手機熱銷Top 5，蘋果（Apple）iPhone 17系列強勢奪冠，尤以Pro 256GB最受歡迎。另外，近期行動電源安全議題頻傳，消費者更重視安全性，固態行動電源業績增近九成。

新代科技攜手南韓SMEC 深化智慧工具機與實體AI合作

全球智慧製造解決方案領導廠商—新代科技（7750）宣布，與南韓工具機及自動化設備製造商SMEC Co., Ltd. 簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自在工具機、控制技術、運動控制及自動化領域的經驗，針對次世代智慧工具機與Physical AI自主製造應用展開技術交流與合作評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。