新代科技攜手韓國SMEC 深化智慧工具機與Physical AI合作布局

全球智慧製造解決方案領導廠商新代科技（7750）7日宣布，與韓國工具機大廠SMEC簽署合作備忘錄（MOU），雙方將整合先進電控、運動控制與高階設備硬體，聚焦「Physical AI自主製造」，攜手拓展海外智慧加工市場商機。

SMEC為韓國股票上市的工具機及自動化設備製造商，主要產品涵蓋CNC工具機、工業機器人及相關自動化解決方案，並持續投入智慧製造與先進加工技術發展。

新代指出，面對製造業加速導入AI、機器人與數位化技術，工具機的角色也逐漸從單純的加工設備，朝向具備感知、決策、控制與協同能力的智慧製造單元發展。

SMEC長期投入CNC工具機及自動化設備的研發與製造；新代科技則專注於CNC控制器、伺服驅動、運動控制、工業機器人及智慧製造解決方案。透過此次簽署MOU，雙方期望在既有技術與市場基礎上，探索具體且可行的合作模式。

在市場布局方面，雙方規劃以海外市場合作探索為第一步，透過驗證成果及客戶需求，評估運用雙方既有的服務與營運網絡，並逐步向其他東協及全球市場延伸的可能性。

新代強調，這是雙方建立技術交流及合作機制的起點。期待透過智慧製造等技術，協助韓國工具機業者提升產品差異化及智慧化能力，並與SMEC共同探索符合市場需求的次世代製造解決方案，此商業模式一旦成功，將逐步擴展至其他國家。

新代持續加速智慧製造布局，目前主打的「一機一手」，搭配取放專機及整廠方案極為熱賣，讓客戶無需大幅更改現場設計即可快速導入，目標讓機器人逐步成為行業標配。

今年上半年，新代機器手臂銷售約1,200套，已直接追平去年全年表現。新代看好今年機器手臂與機聯網等新業務皆能實現倍數成長。

新代今年營運展現強勁動能，前七月合併營收159.94億元、年增95.4%，上半年稅後純益29.69億元、年增174.8%，每股稅後純益42.53元。