AI、3D列印導入檔管技術 13機關獲金檔獎

政府檔案管理也加速導入人工智慧（AI）等新科技。國發會7日舉行第23屆機關檔案管理「金檔獎暨金質獎」頒獎典禮，今年共有200個機關角逐金檔獎、70名檔案管理人員參加金質獎評選，最終13個機關及11名檔管人員獲獎。

國發會7日於國家檔案館舉行頒獎典禮，由行政院長卓榮泰頒獎。國發會主委葉俊顯表示，獲獎機關不僅充分展現檔案管理的紮實功夫，更融合檔案多元加值推廣，並且在面對資訊科技推陳出新下，進一步將新科技導入檔案管理工作，大幅提升作業效益，藉由創意轉化檔案內涵，提升全民對檔案價值的認識。

其中，國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處自行研發AI系統辨識公文，並結合特展及專書編纂，呈現百年林業發展歷程；台中市政府地方稅務局則運用新科技，強化租稅檔案管理及後續應用。

空軍第三後勤指揮部也將科技應用延伸至業務管理，導入金屬3D列印技術以節約維護成本，並製作檔案心智圖、專刊及特展，增加檔案資料的應用與推廣。

國發會表示，本屆共有200個機關參加金檔獎評選，另有70名檔案管理人員角逐金質獎，經評選後分別有13個機關及11人獲獎。檔案管理局另製作本屆評獎紀實影片，公開於官網，供外界了解各機關檔案管理成果及實務經驗。