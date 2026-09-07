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iPhone 18發表倒數 Yahoo購物統計iPhone 17 Pro近期銷售稱霸

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
iPhone 18 Pro發表在即，新機話題升溫。路透
iPhone 18 Pro發表在即，新機話題升溫。路透

iPhone 18 Pro發表在即，新機話題升溫。Yahoo購物公布2026年至今手機熱銷Top 5，蘋果（Apple）iPhone 17系列強勢奪冠，尤以Pro 256GB最受歡迎。另外，近期行動電源安全議題頻傳，消費者更重視安全性，固態行動電源業績增近九成。

Yahoo購物公布2026年最新手機熱銷Top 5，市場呈現「旗艦搶高單、平價機拚CP值」兩路買氣。iPhone 17系列強勢包辦冠亞軍，256GB是換機族最愛「黃金容量」；非蘋的安卓（Android）系列則由三星（Samsung） A56穩坐第三、上市逾一年仍稱霸安卓，旗艦機S25 Ultra第四，Vivo Y04則靠平價、耐摔和長續航殺進第五。隨著三星A57、S26 Ultra持續搶攻市場、iPhone 18 Pro即將登場，預計將為接下來的手機熱銷榜帶來新一波洗牌。

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