快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

高階全被開？傳Google台灣大裁員 官方：有調整 但不可能大砍人

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

聽新聞
0:00 / 0:00

新代科技攜手南韓SMEC 深化智慧工具機與實體AI合作

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新代科技董事長蔡尤鏗。聯合報系資料照
新代科技董事長蔡尤鏗。聯合報系資料照

全球智慧製造解決方案領導廠商—新代科技（7750）宣布，與南韓工具機自動化設備製造商SMEC Co., Ltd. 簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自在工具機、控制技術、運動控制及自動化領域的經驗，針對次世代智慧工具機與Physical AI自主製造應用展開技術交流與合作評估。

新代科技表示，面對製造業加速導入AI、機器人與數位化技術，工具機的角色也逐漸從單純的加工設備，朝向具備感知、決策、控制與協同能力的智慧製造單元發展。SMEC長期投入CNC工具機及自動化設備的研發與製造；新代科技則專注於CNC控制器、伺服驅動、運動控制、工業機器人及智慧製造解決方案。透過此次合作備忘錄，雙方期望在既有技術與市場基礎上，探索具體且可行的合作模式。

後續雙方將優先針對技術需求及應用情境進行交流，並評估選定適合的工具機型與加工應用，進一步展開技術整合及概念驗證。相關成果仍須視技術驗證、客戶需求及市場條件，決定後續合作範圍與推進時程。在市場布局方面，雙方將以海外市場合作探索為第一步，透過驗證成果及客戶需求，評估運用雙方既有的服務與營運網絡，並逐步評估向其他東協及全球市場延伸的可能性。

新代科技表示，此次簽屬MOU是雙方建立技術交流及合作機制的起點。新代期待透過智慧製造等技術，協助韓國工具機業者提升產品差異化及智慧化能力，並與SMEC共同探索符合市場需求的次世代製造解決方案，新代希望建立此種成功商業模式，並擴展及海外其他國家。智慧製造的發展需要控制、設備、軟體與應用端共同協作，未來雙方將秉持務實、循序漸進的原則，從技術交流、應用評估與概念驗證開始，確認具體合作項目，為智慧工具機與自主製造領域的長期合作奠定基礎。

工具機 南韓 科技 自動化設備 工業機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

羅昇結盟萬潤 搶進CPO

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

工研院三位新科院士 匯聚半導體、資通訊與智慧醫療領航力量

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

相關新聞

高階全被開？傳Google台灣大裁員 官方：有調整 但不可能大砍人

7日Threads上有網友轉述他人說法指出Google台灣裁員，並指幅度至少30-50%，「高階全被開」。Google台灣否認相關說法，指出針對營運效率與公司核心目標，近幾年人力確實持續進行調整，但網友說法太誇張。

運動部「揮汗有禮」夯 台灣大MySports App助攻

運動部9月起推動的「揮汗有禮」全民運動獎勵活動，帶起全民運動熱潮，台灣大哥大（3045）表示，旗下免費運動紀錄社群平台MySports App支援，用戶可於MySports「挑戰」專區加入活動，系統將自動依據跑步、騎車或登山軌跡之起終點行政區累積運動熱度；截至目前台灣有19縣市皆有用戶留下的運動足跡，吸引超過1萬人次熱情參與。

TrendForce：第2季DRAM產業營收季增59.5% 供給擴張仍不及需求成長

根據TrendForce最新記憶體產業研究，2026年第2季由於conventional DRAM(一般型DRAM)合約價顯著上漲，推升整體DRAM產業營收季增59.5%，近1,547.3億美元。

iPhone 18發表倒數 Yahoo購物統計iPhone 17 Pro近期銷售稱霸

iPhone 18 Pro發表在即，新機話題升溫。Yahoo購物公布2026年至今手機熱銷Top 5，蘋果（Apple）iPhone 17系列強勢奪冠，尤以Pro 256GB最受歡迎。另外，近期行動電源安全議題頻傳，消費者更重視安全性，固態行動電源業績增近九成。

新代科技攜手南韓SMEC 深化智慧工具機與實體AI合作

全球智慧製造解決方案領導廠商—新代科技（7750）宣布，與南韓工具機及自動化設備製造商SMEC Co., Ltd. 簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自在工具機、控制技術、運動控制及自動化領域的經驗，針對次世代智慧工具機與Physical AI自主製造應用展開技術交流與合作評估。

台積電、日月光赴日投資 賴總統盼攜手打造非紅供應鏈

賴清德總統7日接見「日本神奈川縣日華親善協會訪問團」。他表示，台積電（2330）與日月光（3711）分別為全世界半導體先進製程及封裝測試最重要的公司，這兩家公司都到神奈川縣去投資。台灣具備半導體與AI製造優勢，神奈川縣則有研發與精密製造實力，雙方合作，必能打造非紅供應鏈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。