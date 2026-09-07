新代科技攜手南韓SMEC 深化智慧工具機與實體AI合作

全球智慧製造解決方案領導廠商—新代科技（7750）宣布，與南韓工具機及自動化設備製造商SMEC Co., Ltd. 簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將結合各自在工具機、控制技術、運動控制及自動化領域的經驗，針對次世代智慧工具機與Physical AI自主製造應用展開技術交流與合作評估。

新代科技表示，面對製造業加速導入AI、機器人與數位化技術，工具機的角色也逐漸從單純的加工設備，朝向具備感知、決策、控制與協同能力的智慧製造單元發展。SMEC長期投入CNC工具機及自動化設備的研發與製造；新代科技則專注於CNC控制器、伺服驅動、運動控制、工業機器人及智慧製造解決方案。透過此次合作備忘錄，雙方期望在既有技術與市場基礎上，探索具體且可行的合作模式。

後續雙方將優先針對技術需求及應用情境進行交流，並評估選定適合的工具機型與加工應用，進一步展開技術整合及概念驗證。相關成果仍須視技術驗證、客戶需求及市場條件，決定後續合作範圍與推進時程。在市場布局方面，雙方將以海外市場合作探索為第一步，透過驗證成果及客戶需求，評估運用雙方既有的服務與營運網絡，並逐步評估向其他東協及全球市場延伸的可能性。

新代科技表示，此次簽屬MOU是雙方建立技術交流及合作機制的起點。新代期待透過智慧製造等技術，協助韓國工具機業者提升產品差異化及智慧化能力，並與SMEC共同探索符合市場需求的次世代製造解決方案，新代希望建立此種成功商業模式，並擴展及海外其他國家。智慧製造的發展需要控制、設備、軟體與應用端共同協作，未來雙方將秉持務實、循序漸進的原則，從技術交流、應用評估與概念驗證開始，確認具體合作項目，為智慧工具機與自主製造領域的長期合作奠定基礎。