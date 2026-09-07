路透：台灣大展晶片外交實力 與美歐深化合作亦承壓

路透社報導，台灣上週在一場大型貿易展中展現晶片外交實力，將自身定位為AI革命中的民主且可靠供應商，傳達願與理念相近夥伴共享半導體優勢，同時也面臨與盟友分享AI成果的壓力。

路透社指出，台灣擁有台積電等企業，其生產的晶片為人工智慧（AI）應用提供動力。外交上受孤立的台灣長期尋求運用科技實力爭取國際支持，但中國政府一再試圖阻撓。

不過，台灣也面臨美國的壓力。美國是台灣最重要的國際支持者及武器供應國，要求台灣將更多晶片製造移往美國。台積電目前正投資2650億美元，在美國亞利桑那州設廠。

●晶片關稅

台灣今年稍早與華府達成協議，同意增加對美投資，以換取較低的出口關稅，但目前仍存在不確定性。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上週告訴財經媒體CNBC，將對未在美國生產的晶片業者課徵半導體關稅。

然而，負責美台關稅協議的美國商務部官員弗勞恩霍夫（Bill Frauenhofer）在台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）期間語帶樂觀。

他表示，台美之間「非凡的夥伴關係」正發揮作用，「而且我們雙方確實都各自有切身利益，希望讓此事成功」。

台灣企業也承認，有必要擴大海外製造布局。

鴻海董事長劉揚偉指出，企業如今必須「思考如何與台灣一起製造，而不是在台灣製造；在市場所在的國家與台灣一起製造」。

日月光營運長吳田玉在座談會上回應劉揚偉時表示，他同意這項看法。

吳田玉說：「從政治角度來看，這是正確的做法。坦白說，我不認為我們有選擇不這麼做的餘地。」

●歐盟也希望投資

台灣也尋求深化與歐洲聯盟（EU）的關係，歐盟則希望台灣企業擴大投資。歐盟此次派遣執委會官員葛羅斯（Kilian Gross）出席SEMICON Taiwan，向台灣官員及企業推介歐盟「晶片法2.0」。

台灣尋求深化與歐盟的合作，不僅因為雙方都力挺烏克蘭對抗俄羅斯，也由於雙方都與中國存在貿易及外交爭端。

台灣外交部政務次長吳志中在SEMICON Taiwan法國館開幕式上表示，台法共享民主、自由及致力維護以規則為基礎的國際秩序等價值。

吳志中指出：「我們利用科技與世界建立連結，而不是用來控制世界。」