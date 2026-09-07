台積電、日月光赴日投資 賴總統盼攜手打造非紅供應鏈

賴清德總統7日接見「日本神奈川縣日華親善協會訪問團」。他表示，台積電（2330）與日月光（3711）分別為全世界半導體先進製程及封裝測試最重要的公司，這兩家公司都到神奈川縣去投資。台灣具備半導體與AI製造優勢，神奈川縣則有研發與精密製造實力，雙方合作，必能打造非紅供應鏈。

賴總統致詞表示，台灣與日本也是彼此重要的經貿夥伴，去年台灣對日本貿易總額達到848.51億美元，上升17.36%，雙方在電子資通訊、機械零件等產業交流亦越來越密切。而台積電已經在神奈川縣設立設計中心，日月光等13家台灣企業也進駐神奈川縣。

賴總統說，台積電與日月光分別為全世界半導體先進製程及封裝測試最重要的公司，這兩家公司都到神奈川縣去投資，代表台灣與神奈川縣的關係非常密切。台灣具備半導體與AI製造優勢，神奈川縣則有研發與精密製造實力，雙方擴大合作，必能打造更安全、更具韌性的非紅供應鏈。

日華親善協會會長中西健治致詞表示，神奈川縣擁有知名的箱根溫泉，此行特別提出箱根溫泉與北投溫泉締結姊妹關係的構想。日前並與北投溫泉觀光協會等單位舉行會議，雙方討論熱烈，盼於11月27日的60周年慶祝活動中簽署MOU。

在經濟方面，中西健治表示，台日關係連結緊密。台灣以AI及半導體產業帶動經濟發展，日本也因台積電進駐熊本，帶動九州經濟活絡，整體經濟亦呈現向上趨勢。

中西健治提到，台灣日本關係協會會長謝長廷以「日本與台灣是命運共同體」形容雙方關係。他認為，除AI及半導體外，未來雙方在太空、量子等領域也有合作空間，期盼在既有堅實基礎上，進一步深化台日關係。