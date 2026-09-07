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2026 FinTech Taipei 10月登場 AI與虛擬資產法制打造智慧金融新未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著金融業運用人工智慧(AI)指引與虛擬資產服務法陸續推進，台灣金融科技邁入新紀元。2026台北金融科技展（FinTech Taipei）作為國內最具代表性的金融科技盛會，致力於打造產官學研與國際接軌的交流平台，為廣大金融從業人員、新創團隊及關心數位金融科技的社會大眾，帶來全方位的創新科技視野與實務應用展望。

2026 FinTech Taipei 台北金融科技展將於10月23日至24日在台北世貿中心展覽一館登場，這屆大會以「AI無所不在、FinTech隨時都在（AI Everywhere, FinTech Everyday）」為核心主張，體現金融服務融入日常的便利體驗。現場精心規劃四大展區：「金融重要政策成果展區」呈現監理創新與永續藍圖；「金融業務創新服務展區」集結金融科技最新智慧應用；「金融科技新創交流展區」匯聚國內外新創能量；「金融人才校園實驗展區」則展示學界創意與跨界實踐，全方位展現金融科技生態圈的蓬勃生機。

盛會期間隆重舉辦國際金融科技論壇，聚焦區塊鏈金融與AI代理與應用兩大前瞻主軸。今年特別邀請來自美國、新加坡、澳洲、以色列、英國、德國等國，多位重量級國際專家學者與產業領袖共襄盛舉。內容將深入剖析去中心化金融發展、虛擬資產監理趨勢，以及AI Agent如何重塑金融服務流程與客戶體驗，為台灣金融科技發展注入國際前瞻視野與實質合作契機。

第三屆「台北金融科技獎」廣邀各路好手參加徵選，設置「金融創新獎—金融機構組」、「金融創新獎—新創組」、「金融創新獎—校園組」、「共創典範獎」及「國際市場潛力獎」。熱烈邀請金融機構、金融科技公司、科技公司、新創公司、電信機構、大學、研究所及學術研究單位角逐榮耀，表揚在技術創新、商業模式與社會共好領域表現卓越之機構與團隊，持續推動產業共榮。

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