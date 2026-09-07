TrendForce：第2季DRAM產業營收季增59.5% 供給擴張仍不及需求成長

根據TrendForce最新記憶體產業研究，2026年第2季由於conventional DRAM(一般型DRAM)合約價顯著上漲，推升整體DRAM產業營收季增59.5%，近1,547.3億美元。

隨著LLM模型訓練、AI推論刺激AI server需求，HBM3e、LPDDR5X和高容量RDIMM出貨同步成長，agentic AI應用則帶動各容量規格的RDIMM拉貨。供給方面，原廠庫存處於谷底、且新增供給優先滿足server應用，第2季整體DRAM位元出貨量小幅成長。

觀察影響第3季營收的重要因素，單季位元出貨量將持續小量增加，價格則因部分大容量RDIMM需求轉至中低容量產品，加上PC、智慧手機客戶對價格負擔能力受限，預期conventional DRAM價格季增幅度縮減至13-18%，以原廠大幅收斂供給的consumer DRAM漲幅最高。

TrendForce表示，Samsung因率先導入HBM4量產並出貨，第2季位元出貨量季增幅度居三大原廠之首；且平均銷售單價(ASP)大幅提升，季度營收達609.8億美元，季增63.4%，以39.4%的市占率排名第一。

營收第二名為SK hynix，由於其HBM占公司整體出貨位元比重為三大原廠中最高，ASP增幅受限，第2季營收季增37.9%，上升至385.9億美元，市占則小幅下滑至24.9%。

Micron在產能受限下，產品組合持續偏向高單價的server DRAM，第2季營收季增達65.5%，上升至360億美元，市占率也略微成長至23.3%。TrendForce指出，三大原廠2026至2027年主要透過加速升級先進製程以提高位元供給，投片規模的擴張則藉由優化生產流程、收購無塵室，及從其他產品線調動無塵室空間達到小幅上修。

相對而言，Nanya、Winbond、PSMC等業者主攻成熟製程產品，第2季動能持續由前三大業者轉換製程後無法滿足的需求支撐。Nanya的DDR4、DDR3合約價顯著提高，整體營收季增達68.3%，來到26.12億美元。Winbond營收則季增75.8%，成長至9.98億美元。

PSMC營收計算以其生產之consumer DRAM產品為主，第2季來到1.15億美元，季增幅高達167.8%。若加計代工營收，則季增54%。預計待其取得Micron製程技術授權後，將積極啟動下一波供給擴張。