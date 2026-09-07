快訊

這家布廠獲雲端巨頭認證！股價衝漲停 站回所有均線

刑事局前副局長放高利貸、恐嚇 懲戒法官斥：你的警察生活很不單純！

「一剪梅」資深藝人龐祥麟離世享壽80歲！兒子悲痛證實訃聞曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

TrendForce：第2季DRAM產業營收季增59.5% 供給擴張仍不及需求成長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2026年第2季由於conventional DRAM(一般型DRAM)合約價顯著上漲，推升整體DRAM產業營收季增59.5%。路透
2026年第2季由於conventional DRAM(一般型DRAM)合約價顯著上漲，推升整體DRAM產業營收季增59.5%。路透

根據TrendForce最新記憶體產業研究，2026年第2季由於conventional DRAM(一般型DRAM)合約價顯著上漲，推升整體DRAM產業營收季增59.5%，近1,547.3億美元。

隨著LLM模型訓練、AI推論刺激AI server需求，HBM3e、LPDDR5X和高容量RDIMM出貨同步成長，agentic AI應用則帶動各容量規格的RDIMM拉貨。供給方面，原廠庫存處於谷底、且新增供給優先滿足server應用，第2季整體DRAM位元出貨量小幅成長。

觀察影響第3季營收的重要因素，單季位元出貨量將持續小量增加，價格則因部分大容量RDIMM需求轉至中低容量產品，加上PC、智慧手機客戶對價格負擔能力受限，預期conventional DRAM價格季增幅度縮減至13-18%，以原廠大幅收斂供給的consumer DRAM漲幅最高。

TrendForce表示，Samsung因率先導入HBM4量產並出貨，第2季位元出貨量季增幅度居三大原廠之首；且平均銷售單價(ASP)大幅提升，季度營收達609.8億美元，季增63.4%，以39.4%的市占率排名第一。

營收第二名為SK hynix，由於其HBM占公司整體出貨位元比重為三大原廠中最高，ASP增幅受限，第2季營收季增37.9%，上升至385.9億美元，市占則小幅下滑至24.9%。

Micron在產能受限下，產品組合持續偏向高單價的server DRAM，第2季營收季增達65.5%，上升至360億美元，市占率也略微成長至23.3%。TrendForce指出，三大原廠2026至2027年主要透過加速升級先進製程以提高位元供給，投片規模的擴張則藉由優化生產流程、收購無塵室，及從其他產品線調動無塵室空間達到小幅上修。

相對而言，Nanya、Winbond、PSMC等業者主攻成熟製程產品，第2季動能持續由前三大業者轉換製程後無法滿足的需求支撐。Nanya的DDR4、DDR3合約價顯著提高，整體營收季增達68.3%，來到26.12億美元。Winbond營收則季增75.8%，成長至9.98億美元。

PSMC營收計算以其生產之consumer DRAM產品為主，第2季來到1.15億美元，季增幅高達167.8%。若加計代工營收，則季增54%。預計待其取得Micron製程技術授權後，將積極啟動下一波供給擴張。

DRAM 營收 庫存

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長江存儲NAND大擴產 預期明年成長25% 挑戰三星、SK海力士等地位

Google供應鏈基礎架構資深總監：DRAM供應相當緊張

記憶體+IC設計ETF題材燒

過了第三季財報 世芯就進入成長年

相關新聞

高階全被開？傳Google台灣大裁員 官方：有調整 但不可能大砍人

7日Threads上有網友轉述他人說法指出Google台灣裁員，並指幅度至少30-50%，「高階全被開」。Google台灣否認相關說法，指出針對營運效率與公司核心目標，近幾年人力確實持續進行調整，但網友說法太誇張。

影／瑞昱董座邱順建：AI發展帶動明年景氣樂觀 示警資源排擠情況

IC設計大廠瑞昱（2379）董事長邱順建今天獲頒工研院院士，談到今年第四季及明年全年的電子產業景氣，他表示，受惠AI發展蓬勃，產業整體景氣樂觀、持續看好成長，目前確實出現資源排擠的情況，部分消費性產品所使用的資源或產能，可能轉向特定的AI應用。

TrendForce：第2季DRAM產業營收季增59.5% 供給擴張仍不及需求成長

根據TrendForce最新記憶體產業研究，2026年第2季由於conventional DRAM(一般型DRAM)合約價顯著上漲，推升整體DRAM產業營收季增59.5%，近1,547.3億美元。

運動部「揮汗有禮」夯 台灣大MySports App助攻

運動部9月起推動的「揮汗有禮」全民運動獎勵活動，帶起全民運動熱潮，台灣大哥大（3045）表示，旗下免費運動紀錄社群平台MySports App支援，用戶可於MySports「挑戰」專區加入活動，系統將自動依據跑步、騎車或登山軌跡之起終點行政區累積運動熱度；截至目前台灣有19縣市皆有用戶留下的運動足跡，吸引超過1萬人次熱情參與。

集邦：需求回溫與成本支撐 9月電視止跌、IT主流面板價格全面持平

集邦科技（TrendForce）7日發布今年 9 月上旬面板價格的最新預測，TrendForce研究副總裁范博毓表示，隨著年底促銷旺季的需求備貨拉動，加上上游零組件成本維持高檔，預期 9 月份電視（TV）、監視器（MNT）及筆記型電腦（NB）三大主流面板價格將有望全面轉為持平態勢。

Counterpoint Research預期 全球折疊智慧手機累計出貨年底突破1億支

Counterpoint Research指出，全球折疊智慧型手機累計出貨量預計於2026年底突破1億支。自2019年首款商用摺疊手機問世以來，該市場已發展至第八年。在三星（Samsung）Galaxy Z Fold8 系列，以及蘋果（Apple預計推出首款折疊iPhone等新品帶動下，2027年全球折疊手機出貨量預計年增37%，為2022年以來最高增幅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。