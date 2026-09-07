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運動部「揮汗有禮」夯 台灣大MySports App助攻

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
「揮汗有禮」夯，台灣大哥大旗下免費運動紀錄社群平台MySports App支援，用戶可於MySports「挑戰」專區加入活動。圖/AI生成
「揮汗有禮」夯，台灣大哥大旗下免費運動紀錄社群平台MySports App支援，用戶可於MySports「挑戰」專區加入活動。圖/AI生成

運動部9月起推動的「揮汗有禮」全民運動獎勵活動，帶起全民運動熱潮，台灣大哥大（3045）表示，旗下免費運動紀錄社群平台MySports App支援，用戶可於MySports「挑戰」專區加入活動，系統將自動依據跑步、騎車或登山軌跡之起終點行政區累積運動熱度；截至目前台灣有19縣市皆有用戶留下的運動足跡，吸引超過1萬人次熱情參與。

運動部「揮汗有禮」活動，民眾每周完成運動30分鐘、單日8,000步或跑步5公里任一任務，審核通過即可獲得50元超商或超市健康食品折抵券。MySports更同步發起「用運動點亮台灣」挑戰，號召全民一同累積健康回饋。

台灣大表示，MySports支援健走、登山、路跑、自行車、室內飛輪、瑜珈、球類及跳繩等23種運動模式，並可串接Apple Watch、Garmin，以及 iOS、Android健康數據，集中呈現運動日期、時間、步數、距離與平均心率等資訊，方便民眾整理「揮汗有禮」所需的運動紀錄，不再需要擔心因截圖紀錄不全而遭審核退件。

MySports目前累積約45萬名會員，每月上傳運動紀錄突破20萬人次。平台近期推出「10,000公里挑戰」及「100萬大卡挑戰」，全體用戶累積里程已達21.8萬公里，約可繞行地球赤道5.5圈；累積消耗熱量則突破2,132萬大卡。

台灣大指出，MySports鼓勵民眾參與「用運動點亮台灣」活動，用戶可於MySports「挑戰」專區加入活動，系統將自動依據跑步、騎車或登山軌跡之起終點行政區累積運動熱度；各行政區達指定人數，即可變換顏色「被點亮」。截至目前台灣有19縣市皆有用戶留下的運動足跡，吸引超過1萬人次熱情參與。

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