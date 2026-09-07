集邦：需求回溫與成本支撐 9月電視止跌、IT主流面板價格全面持平

集邦科技（TrendForce）7日發布今年9月上旬面板價格的最新預測，TrendForce研究副總裁范博毓表示，隨著年底促銷旺季的需求備貨拉動，加上上游零組件成本維持高檔，預期9月份電視（TV）、監視器（MNT）及筆記型電腦（NB）三大主流面板價格將有望全面轉為持平態勢。

范博毓表示，電視面板9月需求受惠於年底促銷旺季而穩定回溫。主要品牌客戶為因應下半年銷售，第3季電視面板的採購量預估將季增15%，大幅提振了面板廠對價格止穩的信心。此外，主要面板廠正計劃於10月十一長假期間進行較長天數的稼動率調控，藉此優化供需結構，穩定後續價格走勢。在需求增溫與產能調控的雙重支撐下，9月電視面板價格有望全面止跌並轉為持平。

監視器面板：上游成本高漲，供需雙方共識維持價格平穩

9月起監視器面板需求較前兩個月展現出相對穩定的跡象，然而第3季的整體需求相較於上半年依然較為疲弱。即便如此，由於面板上游零組件成本持續增加，面板廠目前在定價上幾乎沒有退讓空間。品牌客戶在此情況下，亦理解面板廠的成本壓力，並未強勢要求降價。因此，預估9月主流MNT面板價格將全面維持持平態勢。

筆電面板：庫存管理致品牌採購季減達20%，零組件成本支撐守住價格防線

相較於電視面板，9月後的NB（筆記型電腦）面板需求仍顯疲軟。由於整體面板需求已在今年上半年大幅度提前反映，品牌客戶在下半年尾聲更傾向於落實嚴格的庫存管控。預估第3季主要品牌客戶的採購動能將季減15%至20%，且不排除第4季採購量恐面臨更大減幅。在此背景下，面板廠第3季確實面臨出貨量驟減的壓力，但因零組件成本高漲，面板廠普遍不願意在價格上作太多讓步。預估9月主流NB面板價格將維持全面持平。