Counterpoint Research預期 全球折疊智慧手機累計出貨年底突破1億支

Counterpoint Research指出，全球折疊智慧型手機累計出貨量預計於2026年底突破1億支。自2019年首款商用摺疊手機問世以來，該市場已發展至第八年。在三星（Samsung）Galaxy Z Fold8 系列，以及蘋果（Apple預計推出首款折疊iPhone等新品帶動下，2027年全球折疊手機出貨量預計年增37%，為2022年以來最高增幅。

但Counterpoint Research預期，蘋果首款折疊iPhone上市初期預計將面臨供應限制。新品預計於下周亮相，後續銷售與出貨量將隨產能提升逐步增加，並視不同市場情況擴大供應。預期蘋果於2026年可取得全球折疊手機市場25%市占率，排名第二，低於三星的38%，高於華為（Huawei）的22%。

Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak表示，蘋果進入市場預計將增加高階折疊手機市場的競爭。目前折疊手機占整體智慧型手機市場的比例仍低，市場仍有進一步成長空間。三星持續推出新的折疊手機設計，華為在中國大陸市場維持一定市場規模，也有更多手機品牌開發不同設計與產品形態。隨著參與品牌增加，預計折疊手機市場未來幾年仍將持續發展。

Counterpoint Research副研究總監Liz Lee表示，蘋果折疊手機量產初期預計將面臨供應限制，因此將2026年出貨量預測上限維持在600萬支。儘管今年銷售期間較短，仍預估蘋果可取得全球折疊手機市場25%的市占率，排名第二。蘋果雖受限於供應量，仍可能對全球折疊手機市場的品牌結構產生影響。